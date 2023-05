Klub der jungen Geschichten Die Klassenfahrt Gianna Kunz, Kriens, 6. Primar

(chm)

«Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher» sagte Anni, als sie ihre Mathearbeit zurückbekam. «Wegen diesem einen Punkt habe ich nicht die volle Punktzahl.» «Ach, zerbrich dir doch nicht den Kopf», sagte ihre beste Freundin Victoria, die vergnügt ihre Arbeit begutachtete. Als der Unterricht sich zum Ende neigte, sagte die Lehrerin, zehn Minuten vor Schulschluss: «Wir gehen am Wochenende auf Klassenfahrt. Ich habe euren Eltern bereits geschrieben.» Victoria und Anni steckten ihre Köpfe zusammen und flüsterten leise: «Ich freue mich voll», wisperte Victoria. «Ich mich nicht so fest», murmelte Anni. Darauf entgegnete Victoria gleich: «Wieso denn?» «Naja, ich bekomme oft Heimweh und vermisse meine Mama» winselte Anni. Als die Schulglocke klingelte, standen alle auf und gingen nach Hause. Victoria und Anni gingen zusammen nach Hause, denn sie wohnten beide im gleichen Quartier. Heute musste Victoria zu Anni Mittagessen gehen. «Mmm, die Spaghetti sind so lecker, Mama!» schmatzte Anni. «Danke, mein Schatz. Schmeckt dir das Essen auch, Victoria?» fragte Annis Mutter. Darauf antwortete Victoria: «Ja, mega lecker! Ich freue mich einfach so fest auf die Klassenfahrt.» «Das freut mich aber» antwortete Annis Mutter. 24 Stunden nach dem Mittagessen sass Victoria vor ihrer Tasche und packte ihren Kram. «Victoria! Anni hat geklingelt, du musst los!», rief Victorias Mutter. «Ja! Ich komme!», rief Victoria zurück. Sie nahm ihre Tasche, zog ihre Schuhe an und ging an die Tür zu Anni. Als Anni und Victoria ihre Klasse vor einem sehr alten Haus sahen, hatten sie eine böse Vorahnung. «Ist das die Bude, in der wir schlafen sollten?», fragte Anni erschrocken. «Ja, wieso? Sieht sie so schlimm aus?», fragte die Lehrerin der Parallelklasse. «Ja! Die ist so grässlich!», rief Victoria angewidert. «Na, dann haben wir eben ein bisschen Abenteuerstimmung auf der Klassenfahrt», sagte Tim, der Sohn des Direktors. Alle richteten sich in der alten Hütte ein und gingen runter, um zu essen. Plötzlich stürmte der Direktor ins Esszimmer und rief gestresst: «Wo ist mein Sohn? Er ist nirgends!» Man hörte die Panik und Angst in seiner Stimme. «Kommen Sie erst einmal mit ins Lehrerzimmer, da besprechen wir alles», sagte die Lehrerin Miss Loup. «Denkst du das, was ich denke?», fragte Victoria Anni. «Also wenn du denkst, dass wir Tim suchen sollten, dann ja», antwortete Anni. «Okay, wir dachten also das gleiche. Am besten suchen wir zuerst im Keller.», schlug Victoria vor. «Jepp, dann suchen wir zuerst im Keller», erwiderte Anni. Die beiden Freundinnen gingen in den Keller und hörten furchteinflössende Schreie: «Ahhh, Hilfeee! Holt mich hier raus!!!», schrie eine Stimme aus dem Schrank. «Wir holen dich da raus, Tim!», schrien Victoria und Anni gleichzeitig. Als Victoria und Anni Tim aus dem Schrank zogen, erklärte Tim ihnen alles.