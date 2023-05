Klub der jungen Geschichten Die kleine Tür Aurora Baumann, Flüelen, 6. Primar b

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich machte den Schrank auf und sah eine kleine Tür, die schien. Ich versuchte die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Enttäuscht ging ich wieder nach oben. Ich beschloss, meinen Eltern von der kleinen Tür zu erzählen. Aber meine Eltern unterbrachen mich mitten drin und begangen mich anzuschreien und sagten mir, ich solle nie mehr in den Keller gehen. Meine Eltern schlossen mich in mein Zimmer ein und sagten mir, dass sie mich erst am Morgen wieder raus lassen würden. In der Nacht habe ich mich gefragt, was hinter dieser kleinen Tür versteckt war und warum mich meine Eltern so angeschrien haben. Als es dann endlich morgen war, liessen mich meine Eltern wieder raus und sagten mir, dass sie jetzt weg gehen und ich für kurze Zeit alleine bin. Natürlich nutzte ich die Chance und ging wieder in den Keller. Dieses Mal war die kleine Tür tatsächlich offen. Ich ging durch die kleine Tür und landete in einem riesigen Raum und war schockiert. In diesem Raum waren Diamanten, goldenen Ringe, Uhren, Ketten und noch vieles mehr. Vor Schock ging ich sofort wieder aus dem Raum durch die kleine Tür. Genau in diesem Moment kamen meine Eltern nachhause. Ich rannte so schnell ich konnte wieder hoch und wurde nicht von meinen Eltern erwischt. Aber ich machte einen Fehler, und zwar hatte ich vergessen, die Tür wieder zu zumachen. Meine Eltern sahen das und wollten mich packen und einsperren. Was meine Eltern aber nicht wussten war, dass ich bereits die Polizei angerufen habe als ich im Raum war. Die Polizei ist rechtzeitig eingetroffen und hat meine Eltern verhaftet. Die Polizisten haben mir alles erzählt und zwar waren meine “Eltern“ gar nicht meine richtigen Eltern. Meine richtigen Eltern sind bei einem Autounfall gestorben. Und meine “Eltern“ sind eigentlich mein Onkel und meine Tante. Und mein Onkel und meine Tante haben all diese Dinge, die im versteckten Raum waren, gestohlen und sind deswegen verhaftet worden. Am Ende wurden mein Onkel und meine Tante verhaftet und ich kam in ein Waisenhaus, bekam aber bald wieder eine wundervolle Familie.