Klub der jungen Geschichten Die Kraft des Wassers Stella Hürlimann, Buochs, 5. Primar

(chm)

Elisa war ein Waisenkind und lebte in einem Waisenhaus. Sie hat keine Erinnerung mehr an ihre Eltern, da sie sehr klein war als sie gestorben sind. Es wurde ihr gesagt, dass ihre Eltern an einem Autounfall gestorben sind als sie zu Hause war. Heute steht sie, wie immer, um 7 Uhr auf. Die Direktorin kommt die Kinder jedes Mal alle wecken. Die Art und Weise wie sie das macht, ist sehr schlimm. Wenn nicht alle in einer Minute angezogen sind, bekommen sie eine Strafe und was das für eine ist weiss keiner. «Aufsteheeen!!!», ruft die Direktorin, „Zieht eure hässlichen Kleider an und steht in einer Minute vor dem Bett, ihr wisst was sonst passiert!» Die Kinder haben fürchterliche Angst vor Frau Mies Stein, so heisst übrigens die Direktorin. Elisa rennt wie aus ihrem Bett, holt die Klamotten und zieht sich an. Exakt nach einer Minute platzt Miss Stein herein. Sie läuft durchs Zimmer und schaut jedes Mädchen ganz genau mit einem bösen Blick an, bis sie zu Elisa kommt.

Plötzlich bemerkt sie, dass sie ihr Hemd verkehrt angezogen hat. Sie versteckt schnell den Zettel hinter ihrem Oberteil und hofft, dass Frau Mies Stein nichts bemerkt. Die Direktorin kommt näher und Elisa zittert… „Was soll dieser Zettel hier vorne?! In mein Büro, SOFORT!“ ruft Frau Mies Stein. Auf dem Weg zum Büro ist es sehr dunkel. Elisa läuft eine kleine Träne die Wange hinunter. Als sie im Büro ankommt, sitzt sie auf einen Stuhl und wartet ängstlich. Plötzlich schlägt jemand die Tür zu und bevor Elisa überhaupt etwas denken konnte, reisst der Boden unter ihr ein und sie fällt hinunter. Sie schaut sich kurz um und sieht, dass sie in einem ganz alten Klassenzimmer ist. Vorsichtig schaut sie sich um und sieht rundherum verrottete Tische. Sie findet auch ein altes Matheheft. „Was ist denn das?“, fragt sie erstaunt. Eine schmale Treppe führt noch weiter nach unten. „Ich glaube das ist ein Keller“, denkt sie ängstlich. Sie steigt hinunter. Dort sieht sie ein Licht aus einem Schrank. Als sie ihn öffnete, landete sie plötzlich in einer ganz anderen Welt. Es ist eine wundervolle Welt voller blütenden Bäumen und wunderschöne Blumen. Sie merkt sofort, dass sich irgendetwas anders anfühlt in ihrem Körper. Dann sieht sie ganz viele andere Lebewesen, die nicht wie Menschen aussehen. Eines dieser Wesen ist ganz pink. Es kommt auf Elisa zu und fragt: „Bist du neu hier?“ „Ähmm ja ich glaube schon“, schlottert Elisa. „ Ich heisse Maja und du?“ fragt das Wesen. „Ähmm Elisa“, sagt sie verwirrt. „Blau also, okay dass heisst du kannst das Wasser kontrollieren. „ Ich kann was?“ fragt Elisa entsetzt. „Ja komm ich zeigs dir!“ Sie gehen zusammen zu einem wunderschönen See. „ So, jetzt streck deine Hand aus und bewege sie“, befiehlt sie. „Also so?“, fragt Elisa. „Ja genau“, sagt Maia. Und tatsächlich: Das Wasser bewegt sich nach ihrer Hand und sie kann alles mit Wasser machen, sie kann sogar Wasser aus ihrer Hand raus spritzen. 2 Jahre später hat sie dort sehr viele Freunde gefunden und sie hat unglaublich Spass. Was Frau Mies Stein angeht: Sie wurde vor einem Jahr gefeuert und die anderen Kinder haben jetzt eine sehr tolle Direktorin. Das weiss Elisa jedoch nicht weil sie nie mehr zurück gegangen ist denn sie hat jetzt hier ihre perfekte Welt gefunden.