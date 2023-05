Klub der jungen Geschichten Die kurze Hose Kevin da Fonte Anjo, Alpnach, 1. Oberstufe A1

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber spulen wir mal zurück zum Anfang. Ich und meine Freunde Darius Babarius und Jonas Donätli stiegen in einen Zug ein, der nach Luzern fuhr. Wir sassen uns hin und sahen einen alten Mann, der mit kurzer Hose dasass. Und ich muss noch sagen, dass wir Hochwinter hatten! Da sagte Darius Babarius: «Der ist ja komplett durchgedreht!» «Ich glaub er fährt nach Australien», sagte Jonas Donätli. «Pscht, seid leise, sonst hört er uns noch!», flüsterte ich. Beide meinten: «Aber der hört uns doch eh nicht» und wir redeten weiter.

Beim Bahnhof mussten wir umsteigen, denn wir wollten ins Emmencenter. Da fiel uns auf, dass der alte Mann auch in den Zug ging und dass alle andere Personen auch kurze Hosen anhatten. Da dachten wir nur, dass das eine Sendung ist, die uns veräppelt.

Angekommen stiegen wir aus und sahen nur Menschen mit kurzen Hosen. Wir gingen ins Emmencenter und da waren wieder nur Menschen mit kurzen Hosen. Alle sahen uns komisch an, als würden wir nackt dastehen. Wir bekamen ein komisches Gefühl, als ob wir in einer anderen Dimension wären…

Dann gingen wir mit dem Zug nachhause, um zu sehen, ob alles ok ist. «Ey das war echt komisch…», sagte ich: «Aber wieso sind hier im Zug keine Menschen?» Darius Babarius meinte: «Ich glaube wir haben gerade einfach Glück». «Ja», sagte Jonas Donätli.

Wir kamen also in Alpnach an und gingen zu mir nachhause, um Minecraft zu spielen. Im Haus stiessen wir auf meine Mutter, die auch eine kurze Hose trug. Sie sagte: «Warum habt ihr so komisches Zeug an?» «Was meinst du», fragte ich. «Ich meine diese Hosen, aber in lang. Seit wann gibt es das?»

Wir wussten dann, dass wir wirklich in einer anderen Dimension sind… Wir schauten im Internet und sahen bei 20 Minuten «In Emmen wurden drei junge Typen entdeckt, die Hosen anhatten. Aber in LANG!» Wir waren geschockt…

«Wir sind ja mit einem komischen grünen Zug nach Luzern gefahren. Nicht mit einem roten!», meinte Jonas Donätli. «Wir müssen wieder mit dem Zug fahren, vielleicht kommen wir ja zurück!»

Also gingen wir wieder nach Luzern, um den grünen Zug zu finden. «Da ist er! Der grüne Zug!», schrie ich. Darius Babarius fragte: «Aber wieso ist er nicht im Bahnhof, sondern auf einem Gleis?» « Ich glaube er fährt nicht mehr oder so», sagte Jonas Donätli. Wir waren komplett am Boden zerstört und gingen wieder nachhause, um einen Plan zu schmieden. « Ich habe eine Idee!», sagte ich: «Schleichen wir uns nachts an den Zug heran uns brechen hinein!» «Und dann versuchen wir irgendwie mit dem Zug loszufahren!», sagte Darius Babarius.

Gesagt gemacht. Wir gingen genau um 00:00 mit meiner Mutter dorthin. Wie? Ich habe es ihr einfach erklärt: «Mama… wir sind von einer anderen Dimension mit Duplikaten von uns vertauscht worden. Deswegen haben wir auch lange Hosen, weil es das bei uns gibt! Wenn wir aber wieder vertauscht werden sollen, dann musst du uns helfen.» Und dann haben wir ihr von unserem Plan erzählt und sie war einverstanden.

Wir sahen beim grünen Zug Menschen… Und er fuhr ganz langsam los! Wir rannten so schnell es nur ging und mit voller Angst überfahren zu werden. Jonas Donätli fiel hin, aber wir rannten weiter, ohne ihn bemerkt zu haben. Wir konnten noch hinten raufspringen und sahen Jonas Donätli. Wir streckten unsere Hände aus und konnten ihn glücklicherweise hochziehen. «Zurück nachhause!», schrie ich. Ich hoffe es zumindest…