Klub der jungen Geschichten Die Legende von Atlantis Petra Niederberger, Dallenwil, 5. Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher» Diese Worte sagte ein Schiffbrüchiger einst einem alten Seemann. Dieser Schiffbrüchiger war völlig durcheinander, mit aufgerissenen Augen murmelte er immer wieder vor sich hin: «Wie konnte denn sowas passieren? Wie konnte denn sowas passieren!» Als man ihn fragte, was er damit meine, antwortete er völlig verwirrt: «Atlantis, mein Meisterwerk! Es ist weg, einfach weg!» Als man ihn noch verwirrter ansah, sagte er schliesslich: «Ich erkläre es euch:

Vor langer Zeit schlossen sich 15 Wissenschaftler zusammen, um eine Insel zu erschaffen, die voll ist mit Wissenschaft, high tech und Dingen, die die Menschheit noch nie gesehen hat. Ich war einer von den 15 Wissenschaftlern. 34 Jahre lang bauten wir unser ATLANTIS. Als es fertig war, zogen wir ein und nahmen unsere Familien und Freunde mit. Atlantis war wunderschön, es war ausgestattet mit den neusten Lautsprecheranlagen. Im Mittelpunkt war eine sich immer drehende Weltkugel. All den Strom bezogen wir aus dem Wasser unter uns. Es war sehr ausgeklügelt.

Eigentlich wollten wir nach 3 Jahren Probewohnen Atlantis der Öffentlichkeit vorstellen. Doch schnell bemerkten wir, dass andere Inseln unser Atlantis auch gerne haben wollten. Es gab mehr als 20 Kaufversuche. Unser grösster Feind jedoch war unsere Nachbarinsel. Die Insel hiess Armbrosia und wurde von einem der gefürchtetsten Seemänner geführt, dem Barbarischen Hegar. Die Armbrosier griffen uns insgesamt sechs Mal an. Wir wollten unsere Insel schützen, weshalb wir ein riesige Glaskuppel über Atlantis bauten. Wir waren uns so sicher, dass keiner sie durchbrechen könnte. Das zu denken war ein riesiger Fehler.

Die Armbrosier jedoch suchten nach etwas, das so hart war, dass es die Glaskuppel durchdringen könnte. Leider wurden sie fündig. Man nennt es Blumenstein. Es ist bisher der einzige Stoff, dem es gelungen ist, die Glaskuppel zu zerbrechen. Die Armbrosier liessen nicht lange auf sich warten. Sie füllten ihre Kanonen mit Blumenstein und beschossen uns mitten in der Nacht. Ich rannte aus meinem Haus und rief durch die Lautsprecheranlage: «ALLE AUS DEN HÄUSERN! WIR WERDEN BESCHOSSEN!» Alle rannten raus und stiegen in ihre Boote. Wir segelten unbemerkt von den Armbrosiern hinaus in den Atlantik.

Unser Ziel war Mancca, eine Insel in der Nähe von Atlantis. Ich fiel aber aus dem Boot und verlor mein Bewusstsein. Als ich wieder aufwachte, war ich auf eurem Schiff. Ob die anderen es nach Mancca geschafft haben, weiss ich nicht.»

Diese Geschichte wurde von dem alten Seemann den Menschen weitererzählt. So ging die Legende von Atlantis um die Welt. Leider wurde sie auch immer wieder verändert. So weiss man nicht, wie viel von dieser Legende wirklich stimmt. Schlussendlich muss man für sich entscheiden, ob man denkt, dass Atlantis immer noch auf Grund des Atlantiks liegt, oder dass das alles nur altes Seemannsgarn ist.