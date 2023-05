Klub der jungen Geschichten Die Leiche Erina Tairi, Beromünster, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wunderte mich was das ist. Ich ging zu dem Schrank und sah Robert, unseren Nachbar! Ich schrie: «Aah!» «Marie ist alles okay da unten?» fragte meine Mutter mich. «Ja» schrie ich.

Ich erzählte niemandem, dass die Leiche von Robert dort im Keller war. Ich machte mir Gedanken darüber, ob ich es jemandem sagen soll ob ich der es der Polizei melden soll aber ich entschied mich es niemandem zu erzählen, weil dann könnte ich beschuldigt werden. Nach etwa 10 Minuten ging ich runter zum Mittagessen. Meine Mutter fragte mich, ob ich meinen alten Teddy im Keller gefunden habe. Ich sagte «Ja», weil ich nicht wollte das sie runter geht. Ich ging am Nachmittag mit meiner Mutter einkaufen. Mein Vater rief meine Mutter an und sagte «Im Haus stinkt es nach toten Raten». Meine Mutter war genervt, weil er das Heute schon zum dritten Mal erwähnt hat. Meine Mutter legte ab und fragte mich «Hast du heute Robert unseren Nachbar gesehen?» Ich erstarrte und sagte «Nein» Als wir von Einkauf zurück kamen ging ich nochmal zum Keller und es stank wirklich übel. «Woher kam das Licht» wollte ich wissen und schaute die Leiche genau an. Mein Bruder kam runter. Ich machte schnell den Schrank zu.» Was machst du hier?» informierte ich mich leise. Er flüsterte mir zu «Ich bin dem Gestank gefolgt.» Er schaute in den Schrank «Robert?!»fragte er mich. «Ich war das nicht glaub mir ich habe ihn gestern hier gefunden» sagte ich. Mein Bruder ging hoch. Es ist Sonntag wir schalteten die Nachrichten ein. Der Reporter im Fernsehen sagte: Der 37-jähriger Robert Meier wird gesucht wegen eines Raubüberfalls und von seiner Tochter Lena wurde er als vermisst gemeldet. Mein Vater zuckte, als der Reporter hinzufügte, dass Robert beim Überfall Helfer hatte. Hatte mein Vater etwas mit dem Überfall zu tun? Hat mein Vater Robert Meier umgebracht und die Leiche im Schrank versteckt? Diese Fragen werde ich nie beantwortet bekommen, weil mein Vater am nächsten Tag verschwunden ist.