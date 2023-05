Klub der jungen Geschichten Die Lektion meines Lebens Elena Baumann, Ursern, 2. Oberstufe

(chm)

Ich warf dem Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihm lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Der obdachlose Mann nahm seine Kapuze runter und lächelte mich an. Etwa nach 15 Minuten laufen kam ich zu Hause an. Als ich meinen Schlüssel aus der Jackentasche nehmen wollte, bemerkte ich, dass mein Schlüssel nicht in der Jackentasche war. Ich durchsuchte alle meine Taschen, aber mein Schlüssel war nirgends. Ich war verzweifelt und wusste nicht, was tun. Aber ich war mir ganz sicher, dass ich meinen Schlüssel in die Jackentasche gelegt habe. Ich liess nochmal alles in meinem Kopf durchspielen. Morgens ging ich aus dem Haus und nahm den Schlüssel von der Kommode und legte ihn in meine Jackentasche. Ich lief aus meinem Haus und machte mich auf den Weg zum Spazieren. Ich ging bei der alten Gretas-Brücke vorbei und traf dort auf einen obdachlosen Mann. Da fiel es mir ein…. Ich warf nicht nur zwei Franken in den Hut des Obdachlosen, sondern auch meinen Schlüssel. Ich war verzweifelt und wusste nicht, wie ich in mein Haus reinkommen sollte. Ich ging nochmals zur gleichen Stelle, wo ich den obdachlosen Mann zuletzt gesehen hatte. Als ich dort ankam, war der Obdachlose nicht mehr dort. Ich durchsuchte die Umgebung ab, aber ich konnte meinen Schlüssel nicht finden. Ich dachte, dass ich meinen Schlüssel für immer verloren hatte und das war ein schrecklicher Gedanke. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich konnte nicht in mein Haus rein und hatte keinen Ersatzschlüssel. Ich konnte nicht einmal jemanden anrufen, um mir zu helfen, weil ich mein Handy im Haus gelassen hatte. Ich beschloss, noch einmal zurückzugehen und auf den Obdachlosen zu warten. Vielleicht hatte er den Schlüssel noch und würde ihn mir zurückgeben. Ich setzte mich auf eine Bank in der Nähe der Gretas-Brücke und wartete. Es verging einige Zeit, aber schliesslich kam der Obdachlose. Er erkannte mich sofort und kam auf mich zu. Ich fragte ihn nach meinem Schlüssel und er erinnerte sich daran, den Schlüssel in seinem Hut gefunden zu haben. Er gab mir den Schlüssel zurück und sagte, dass er froh sei, dass er helfen konnte. Ich bedankte mich bei ihm und fragte ihn, wie ich mich bei ihm revanchieren könne. Er sagte, dass ich ihm schon genug geholfen hatte, indem ich ihm die zwei Franken gegeben hatte. Ich war berührt von seiner Dankbarkeit. Aber ich fühlte mich schlecht einfach so nach Hause zu gehen, deshalb lud ich ihn zum Abendessen bei mir zu Hause ein. Ich war erleichtert, dass ich meinen Schlüssel wieder hatte und einen neuen Freund gefunden zu haben, aber ich war auch dankbar für die Lektion, die ich gelernt hatte. Manchmal bekommen wir mehr zurück, als wir erwarten, wenn wir anderen helfen.