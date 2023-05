Klub der jungen Geschichten Die Magie des Schrankes Anic Flühler, Giswil, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich lief langsam hin. Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Was das wohl war? Auf jeden Fall musste ich es herausfinden. Ich nahm allen Mut zusammen und ging näher und näher. Ich erreichte die Schranktür. Ich öffnete sie langsam. Da war ein ganz helles Licht. Es blendete fest. Doch als meine Augen sich daran gewöhnt hatten, sah ich etwas Wunderbares, etwas unbeschreiblich Schönes. Es war wie eine Spirale, die über dem Schrankboden schwebte. Sie leuchtete sehr hell. Ich hielt meine Hand in die Spirale und sie verschwand. Ich erschrak und nahm sie heraus. Ich versuchte es mit beiden Händen und es geschah wieder. Irgendetwas sagte mir, dass ich ganz reingehen sollte. Plötzlich ging die Schranktür hinter mir zu und ich fiel hinein in die Spirale. Es ging alles so schnell. Plötzlich erwachte ich an einem vollkommen anderen Ort unter einem Baum mit ganz vielen bunten Blumen um mich herum. Es war wie in einem Traum… Also fertig geträumt. Wo war ich? Ich stand auf und schaute mich um. Es war so schön. Ich lief ein paar Schritte. Dann hörte ich ein Geräusch. Jemand fragte: «Na, ausgeschlafen?» Ich antwortete: «Hallo, wer ist da?» «Na, ich bin hier unten.» Ich sah einen süssen kleinen Hasen mit einem Knickohr. Er war pechschwarz mit einem weissen Flecken auf dem Kopf. Ich fragte: «Wer bist du und wieso kannst du sprechen?» Der Hase antwortete: «Ich bin Hoppel Galopp, abgekürzt HP, cool oder?» Ich antwortete: «Ja voll und wie komme ich wieder nach Hause?» «Ehm, ich weiss es nicht, aber bestimmt kann dir Hasenoberhaupt Glutilde, abgekürzt HOG, helfen.» Ich sagte: «Okay und wo finde ich diese HOP?» «Ach so, ja komm, ich zeig es dir.» Der süsse Hase hoppelte vor mir hin und her. Ich lief im hinterher und rief: «Warte! Nicht so schnell!» Der Hase stöhnte und fragte: «Meine Güte, habt ihr Menschen eigentlich nichts drauf, was das Rennen angeht?» «Was? Doch sicher, wir haben halt einfach nur zwei Beine. Wann sind wir endlich da?» Der Hase antwortete: «Wuala, schon da.» Ich sah ein wunderschönes Haus mit tausenden von Blumen. Dann sagte der Hase: «Willkommen bei HOG.» «Danke vielmals, endlich komme ich nach Hause.» Wir gingen zur Tür und klopften. Es ging nicht einmal zehn Sekunden und die Tür ging auf. Ich erschrak, aber unbemerkt. «Hallihallo, oh HP verlängert Hoppel Galopp und ein Mensch! Was macht ihr hier und wie kann ich euch helfen?» Ich sagte: «Hallo, ich würde gerne wieder nach Hause. Kannst du mir helfen?» «Ja natürlich, komm rein. Du musst nur hier aus dem Fenster springen. Du musst keine Angst haben. Zu 90 Prozent passiert dir nichts.» «Okay dann los!» Ich holte tief Luft und sprang. Ich machte die Augen zu und als ich sie wieder öffnete, war ich in unserem Keller. Ich war so glücklich und ging wieder hoch ins Wohnzimmer. Nun hatte ich ein Geheimnis, das ich gut aufbewahren musste.