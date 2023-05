Klub der jungen Geschichten Die Magierin Neela Schöpfer, Ruswil Dorf, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Langsam ging ich näher heran, ich nahm den Baseballschläger meines Vaters. Ich stand kurz vor dem Schrank, als ich plötzlich merkte, dass ich supermüde wurde. Bevor ich einschlief, erkannte ich die Umrisse eines Mädchens mit spitzem Dreieckhut und einem langen Gewand. Am nächsten Morgen wachte ich in meinem Bett auf. Zuerst fragte ich mich, ob ich das nur geträumt hatte. Da hatte ich die Idee: Ich ging zurück in den Keller und schaute den Schrank an. „Ha!“, meinte ich, „die Spinnweben waren weg, ich hatte es also nicht geträumt!“ Ich dachte an das Mädchen und hatte Fragen, viele Fragen: 1. Wer war sie, 2. Was wollte sie, 3. Warum war sie da, 4. Weshalb schlief ich im Keller ein und wachte im Bett auf. „Rums!“ Ich erschrak und schaute mich um. Ein Kistenstapel war umgekippt und da war wieder der Hut. Zwar nur einen Teil, aber ich erkannte ihn. Er war dunkelblau mit vielen goldenen Sternen und Monden. „Hallo? Ist da jemand?“, fragte ich in die Richtung des Hutes. „Vulnera samento, Vulnera samento“, kam es zurück. Ich ging näher. Ich hatte es schon mal gehört, und zwar gestern Abend, kurz bevor ich einschlief. Doch jetzt wurde ich nicht müde. Vor mir stand ein Mädchen, ihr langes Gewand sah identisch aus wie ihr Hut. Mit ihren pantherschwarzen Haaren und den wasserblauen Augen war sie wunderschön. „Hallo, wer bist du?“, fragte ich. Das Mädchen antwortete: „Luna, die Tier- und Schlafmagierin und wer bist du?“ „Mein Name ist Laura. Du bist eine echte Magierin?“, fragte ich. „Ja vom Magier Planeten Jupiter. Ich komme oft hierher z.B. in der Nacht, damit alle Menschen schlafen können. Ich begleite aber auch Tiere in den Himmel, sorge dafür, dass Tiere zur Welt kommen und und und…“, antwortete Luna. Ich fragte: „Weshalb bist du noch hier? Wie gehst du so schnell hin und her? Wie kann man auf dem Jupiter leben? Was ist dieses Vulnera samento?“ Ich hatte so viele Frage und Luna erklärte geduldig: „Ich bin ich hier, weil ich half ein Tier zu Welt zu bringen. Zweitens bin ich durch den Schrank gekommen, der als Portal genutzt wird. Auf dem Jupiter ist es fast wie auf der Erde, nur magischer. Mit „Vulnera samento“ kann ich Menschen zum Einschlafen bringen, aber nur solange sie mich nicht sehen.“ Dann stand Luna auf und meinte: „So, es ist Zeit zurückzugehen, denn wenn man zu lange weg ist, wird man normal und vergisst die Zauberwelt.“ Luna öffnete den Schrank und rief zum Abschied: „Tschüss Laura!“ „Tschüss Luna“, sagte ich traurig. Ich schaute in den Schrank, in dem Moment entschied ich, Luna zu folgen. Vielleicht war es dumm, vielleicht schlau. Ich war auf einmal schwerelos und sah die Galaxie und den Jupiter. Es war atemberaubend. Aber was war das? Der Jupiter veränderte sich, er wurde pink, violett und hellblau. Als ich angekommen war, staunte ich: An den Bäumen waren Kristalle. „Luuuuuuuuunaaaaa!“, schrie ich so laut ich konnte. Luna drehte sich um und kam zu mir: „Laura, du solltest nicht hier sein. Bald kommt die Kontrolle und dann wird alles aussortiert, was nicht magisch ist.“ Luna schickte mich zum Portal zurück. Ich war traurig, doch ich verliess diese magische Welt. Während des Tunnels schlief ich ein und wachte auf – im Bett. Es war der gleiche Tag, nur früher. Hatte ich das nur geträumt? Wieder rannte ich in den Keller, öffnete den Schrank, streckte meinen Arm aus – nichts – gar nichts passierte.

„Laura, es ist Zeit für das Frühstück!“, rief meine Mama. Ich ging nach oben und dachte an meinen seltsamen Traum.