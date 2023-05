Klub der jungen Geschichten Die magische Kette Anina Scheidegger, Wikon, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich den Schrank öffnen wollte, ging die Kellertür auf und meine kleine Schwester stürmte herein. Sie rief: «Tim, Mama hat gesagt, dass du den Tisch decken musst! Oh, was ist denn das für ein schönes Licht?» Ihre Lieblingsfarbe ist gelb. Alles, was gelb ist, muss sie haben. Lia ging zum Schrank und öffnete ihn. Plötzlich wurde es eiskalt und ein heftiger Windstoss riss Lia in den Schrank hinein. Ich wollte ihr folgen, doch ich war zu gross für das Loch. Irgendwie schaffte ich es durch dieses Loch hindurch und gelang in einen engen Tunnel. In diesem Tunnel war es so hell, dass ich nichts sah. Nach gefühlt einer Stunde fiel ich auf einen steinharten Boden. Lia war neben mir und weinte: «Gerade kam so ein Wesen, das aussah wie ein Werwolf. Es sagte: Wenn du mir deine Kette nicht gibst, kommst du nie wieder hier heraus!» Ich sah auf Lias Hals. Die Kette war immer noch da. Ich schlug vor, dass wir dem Gang folgen. Lia war einverstanden. Wir gingen an gruseligen Skeletten und frischen Blutspuren vorbei. Nach einer halben Stunde Marsch sahen wir ein Licht. Wir folgten dem Licht und gelangten in eine riesige Höhle. In der Höhle hatte es überall Schnecken. Ich sah einen Knopf und drückte ihn. Wie von Geisterhand wich die Wand zur Seite. Als wir näher heran gingen und über eine Schwelle traten, schloss sich das Tor. Es war stockdunkel. Ich hielt Lias Hand fest. Wir hoben vom Boden ab! Lia kreischte wie eine Verrückte. Ich schloss die Augen. Es wurde immer heller. Als ich die Augen öffnete, sah ich, dass ich von Wesen, die gelbe Augen haben, getragen wurde. Wir landeten und gingen auf ein Schloss ohne Fenster zu. Das grösste Wesen sagte: «Epronum!» Das Schlosstor ging auf. Die Wesen führten uns an steilen Treppen vorbei. Wir liefen durch enge Gänge und schliesslich stiegen wir in einen seltsamen Lift ein. Danach gelangten wir in einen riesigen Saal mit nur einem Sessel. Auf diesem Sessel sass…. «Zachar», rief das kleinste Wesen, «wir haben die Kette gefunden!» «Toll!», rief Zachar, «und wen haben wir denn da?» «Das sind zwei Kinder. Die töten wir am besten», meinte das hässlichste Wesen von allen. «Nein, bitte tötet uns nicht!», flehte ich sie an. «Wir geben die Kette nur, wenn ihr uns nicht tötet!», schrie Lia. «Okay», sagte König Zachar, «dann gebt die Kette her!» Lia gab die Kette mit zittrigen Händen Zachar. Als Zachar die Kette berührte, ging der Sessel zur Seite und ein echter Werwolf erschien im Zimmer. Der Werwolf befahl: «Gib mir die Kette, Zachar!» «Ich gebe sie dir in zehn Minuten», sagte Zachar und wandte sich mir und Lia zu. «Es ist jetzt Zeit zum Gehen. Drückt darauf und ihr landet in eurem Keller», meinte Zachar und zeigte auf ein schwarzes Feld. Lia und ich drückten sofort darauf und landeten wieder in unserem Keller.