Die Magische Welt Sarina Betschart, Vitznau, 6. Primar

Ich stieg in den Keller.

Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat.

Ich wollte nachschauen gehen, aber man brauchte einen Schlüssel.

Als ich meine Eltern beim Abendessen fragen wollte, versuchten sie das Thema zu wechseln und verhielten sich komisch.

Ab diesem Moment wollte ich den Schlüssel finden und herausfinden, was dahintersteckt.

Am nächsten Tag musste ich in die Schule, ich konnte aber nicht aufhören, an dieses komische Licht zu denken.

Als ich endlich wieder Zuhause war, suchte ich in meinem Zimmer, im Büro meiner Eltern,

im Wohnzimmer und fast im ganzen Haus.

Ich konnte aber nichts finden.

Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und dachte daran, wo der Schlüssel sein könnte.

In der Schule wollte ich unbedingt meinen Freunden erzählen, was passiert ist, aber als ich an die Reaktion meiner Eltern gedacht habe, dachte ich, es wäre besser, wenn es ein

Geheimnis bleibt.

Dann ist mir aufgefallen, dass der Schlüssel vielleicht im Garten ist.

Ich fing an im Garten zu suchen und zu buddeln.

Dann habe ich ein Elstern Nest auf dem Baum gesehen.

Ich ging eine Leiter holen.

Als ich oben war, habe ich endlich einen Schlüssel gesehen.

Ich war sehr glücklich!

Als ich zum Schrank gegangen bin und ihn öffnen wollte, ging nur die eine Hälfte auf, dort war ein Zettel wo drauf stand: “Du willst den Schrank öffnen? Du brauchst den zweiten Schlüssel.”

Endlich als ich Hoffnung hatte, ist sie ganz schnell wieder geplatzt.

Beim Abendessen habe ich dann noch mal meine Eltern gefragt.

Sie sagten, dass der zweite Schlüssel ein alter Mann namens Andrew Rae in Los Angeles hat.

Sie haben auch gesagt, dass ich nicht nach ihm suchen sollte.

Weil hinter der Tür etwas gefährliches ist.

Jetzt wollte ich erst recht wissen, was dahinter steckt.

Ich habe dann nach diesem Andrew gegoogelt und habe herausgefunden, dass er 1990 ein Forscher war und jetzt im Altersheim ist.

Ich war verzweifelt, ich brauche diesen zweiten Schlüssel, aber wie komme ich von Deutschland nach Los Angeles?

Ich bin dann in ein Reisebüro gegangen und fragte, wie ich nach Los Angeles gehen kann.

Aber trotzdem noch in die Schule kann und ohne dass die Eltern dabei sind.

Dann sagte sie, du könntest doch ein Auslandsjahr dort machen.

Wie ich nicht selber auf diese Idee gekommen bin?

Ich ging schnell zu meinen Eltern und fragte sie, sie haben sogar zugestimmt.

In 3 Monaten geht mein Flug nach Los Angeles

3 Monate sind vergangen und ich gehe morgen in die USA.

Ich habe einfach Angst, dass das ganze umsonst ist und ich diesen Mann nie treffen werde.

Als ich endlich in den USA war, habe ich mich erstmal auf die Gastfamilie und die Schule konzentriert.

Mir ist aber trotzdem noch bewusst, wieso ich hergekommen bin.

Aber ich habe das Wichtigste vergessen!

Ich muss zuerst noch wissen, in welchem Altersheim dieser Mann war, es gibt so viele.

Ich habe mehrere Altersheime angerufen, aber keines hatte einen Mann der Andrew Rae heisst, was sollte ich jetzt nur machen?

Bis ich dieses eine Altersheim angerufen habe.

Sie haben gesagt, dass sie einen Mann mit diesem Namen haben.

Ich war sehr glücklich, es gab nur ein Problem: meine Gasteltern fragten mich, wieso ich so viel telefoniere und ich musste es ihnen sagen.

Sie waren am Anfang sehr sauer, dass ich nur wegen dem da bin und ich bekam Hausarrest.

Als ich keinen Hausarrest mehr hatte, bin ich nach der Schule zu diesem Altersheim gegangen.

Als ich bei seinem Zimmer war und reingegangen bin, hat er mich erst komisch angeguckt

und fragte, wieso ich hier war.

Da ich es im erklärt habe, sagte er, dass ich den Schlüssel bekomme unter einer Bedingung.

Und was wäre diese Bedingung, fragte ich.

Andrew antwortete: «Zeige das Innere dieses Schrankes niemanden oder es würde etwas Schlimmes passieren»

Ich habe es versprochen und bekam den Schlüssel.

Als ich nach 5 Monaten wieder in Deutschland war ging ich sofort die 2 Tür öffnen,

Ich habe sie geöffnet und was dort war, war erstaunlich.

Es war wie ein 2 Welt, aber nur mit Pflanzen, Tiere, Wasser, Sonne, es war wunderschön.

Es war wie in einem Märchen, dann habe ich meine Eltern geholt.

Sie waren zwar nicht so erstaunt, weil sie es schon kennen.

Aber dann schliesst sich das Portal einfach so, wir waren gefangen.

Als wir nach einem zweiten Portal gesucht haben, sind wir auf ein kleines Dorf gestossen.

Meine Eltern sagten mir, dass wir aufpassen müssen, weil sie gefährlich sind.

Als sie zu uns gekommen sind, waren sie aber ganz nett.

Sie sagten, dass es keinen Weg raus gibt und sie auch mal durch dieses Portal gegangen sind.

Dass es schöner und besser ist, sagten sie auch.

Jetzt leben wir auch hier. Haben Freunde gefunden und wollen auch nicht mehr auf die normale Welt.