Klub der jungen Geschichten Die magische Welt Marina Crljenica, Wolhusen, 5. Primar

(chm)

Ich ging in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, denn seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

«Lina» rief mich meine Mutter. «Kannst du schnell WC-Papier aus dem Keller holen?» fragte sie mich. «Ja, mach ich» antwortete ich schnell und ging runter in den Keller. Dann sah ich plötzlich ein schwaches Leuchten aus einem Schrank, den niemand seit Ewigkeiten geöffnet hatte. Ich dachte mir nicht dabei und holte das WC-Papier. Nachher, als ich wieder oben war, rief ich sofort meine Beste Freundin an. Ich erzählte ihr alles, was geschehen war, aber sie sagte das jemand vielleicht eine Lampe angelassen hat. Sie sagte noch, dass ich mir keine Sorgen machen solle. Aber der Gedanke, was da alles unten im Schrank sein könnte, liess mich nicht in Ruhe, also schlich ich mich, sobald alle eingeschlafen waren, runter in den Keller. Dort schien das Licht dieses Mal so stark, dass ich nicht widerstehen konnte ihn zu öffnen. Ich brach das alte, verrostete Schloss auf. Nur mit mühe gelang es mir. Das, was ich dann sah, konnte ich nicht glauben! War das etwa ein Portal? Das Einzige, das mir übrigblieb, war es zu testen. Zuerst die Füsse dann der Kopf, so stieg ich ins Portal. Dann wurde mir schwarz vor Augen.

Ich fand mich in einem Wald vor einem See wieder. In meinem Blickfeld sah ich ein Schloss. Es sah einfach magisch aus. Irgendwie spürte ich auch, es war magisch.

Ich nahm all meinen Mut zusammen und lief zum Schloss. Als ich zum Eingang kam stand in grossen Buchstaben, auf einem Schild, ‘Hogwarts, Schule für Zauber- und Hexerei’. Ich freute mich, weil ich jetzt dachte ich könnte Zauber, aber die Freude verging mir schnell als ich das Gelände betrat. Ich kam in einen grossen Saal, dort sah ich alles brennen als mich jemand zur Seite zog. Ich sah ein Mädchen mit blonden, langen Haaren. Sie hatte eine blaue Uniform an. «Wer bist du?» fragte ich sie. «Ich? Ich heisse Luna und bin Studentin auf dieser Schule» antwortete sie höfflich. «Hör zu, Lina, oder? Wir brauchen deine Hilfe!» sagte sie. «Woher weisst du wie ich heisse und ich kann euch eh nicht helfen, ich mein ich kenne noch nicht mal einen Zauberspruch.» antwortete ich ihr. «Keine Zeit für Fragen. Du Lina, du bist die Ausserwählte, siehst du den Typ ohne Nase da vorne. Das ist Voldemort. Du nimmst jetzt diesen Zauberstab» erklärte sie mir, indem sie mir einen Zauberstab gab. «Du schleichst dich hinter ihn, richtest deinen Stab auf ihn und sagst dann Avada Kedavra, das ist ein Zauberspruch. Verstanden?» befiel sie mir. «Ok, Avada Kedavra» sprach ich leise nach. Ich nahm all meinen Mut zusammen und schlich mich leise hinter Voldemort, zeigte mein Stab auf ihn und sprach laut «Avada Kedavra». Ich sah noch, wie er sich umdrehte, aber er drehte sich zu spät um. Als der Lichtstrahl aus Meinem Zauberstab ihn traf verschwand er. Sobald er verschwunden war, kahmen Schüler aus dieser Schule aus ihren verstecken und jubelten mir zu. Es war wie im Traum. Da kam ein alter Mann auf mich zu. «Das ist unser Schulleiter, Dumbledor» flüsterte Luna mir zu. «Herzlichen Glückwunsch, Luna. Du hast bei dieser Aktion Mut bewiesen, deshalb schenken wir dir diesen Zauberstab und ich hoffe das ich dich bald als Schülerin wieder sehen werde» sagte er mir und gab mir einem Zauberstab. Es ist schon spät, ich muss los» antwortete ich. «Wie du willst» sagte er und zauberte mich zurück in den Keller. Zum Glück hatte niemand bemerkt das ich weg war.

ENDE