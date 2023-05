Klub der jungen Geschichten Die magischen Schuhe Emmenbrücke, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeit niemand mehr geöffnet hatte. Ich war sehr neugierig was in dem alten Schrank ist also öffnete ich die Schranktür und es waren ein Paar Schuhe. Die Schuhe waren Blau und leuchteten. Ich schaute die Schuhe an und fragte mich wieso sie im Keller waren. Vielleicht hat mein älterer Bruder Leo etwas mit dem zu tun. Also suchte ich Leo überall aber ich fand ihn nicht. Wo könnte er nur sein dachte ich? aber dann hörte ich ein Geräusch im Wohnzimmer. Ich ging sofort ins Wohnzimmer und fand Leo « endlich habe ich dich gefunden.» Ich Fragte ihn ob er etwas von den Schuhen weiss und er sagte: Nein, ich habe die Schuhe noch nie gesehen.» «Aber wenn Leo nichts mit den Schuhen zu tun hat wer dann?» Sehr wahrscheinlich weiss Papa etwas von den Schuhen. Dan lief ich die Treppe rauf ins Zimmer von meinem Vater und fragte ihn «Papa, weisst du irgendwas von den blauen Schuhen die im Keller sind?» «Ja das waren meine alten Schuhe ich habe sie getragen als ich in die Fünfte Klasse ging aber dann gingen sie mir nicht mehr also habe ich die Schuhe im Keller versorgt». «Aber von wo hast du die Schuhe?» «Es hatte früher ein Laden in der Stadt hinter dem Hoff gegeben der viele verrückte Sachen herstellte aber einmal beschloss sie sich ein paar Schuhe herzustellen die fliegen konnten als ich das gesehen habe rannte ich sofort nach Hause um mein Geld zu holen und die Schuhe sofort zu kaufen.» «Guter Witz» «Ich mache keinen Witz» «Aber wieso gibt es den Laden nicht mehr? «Weil er viel zu verrückte Sachen herstellte die gefährlich sein könnten.» «Aber wenn du es ernst meinst das die Schuhe fliegen können dann zeig mir einen Beweis» «Wir können in den Garten gehen und es ausprobieren ob die Schuhe fliegen können» «Ok ich komme mit aber es wird sowieso nicht funktionieren.» «Du wirst schon sehen.» Im Garten habe ich die blauen Schuhe angezogen und wollte fliegen aber es ging nicht. «Ich habe es dir gesagt es funktioniert nicht.» «Du musst auch springen» Dann sprang ich in die Luft und schwebte «Ich glaub es nicht die Schuhe sind ja echt magisch» «Ich habe es dir gesagt.» «Cool jetzt muss ich nie mehr zur Schule laufen.»