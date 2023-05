Klub der jungen Geschichten Die Märchenwelt Joanna, Wohlen (AG), 5. Primar

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte», erzählte Anna-Lena ihrer besten Freundin. « Ich ging zu dem Schrank und öffnete ihn langsam», erzählte sie weiter. Es schien ihr ein helles Licht entgegen. Da erschien plötzlich ein Bild im Schrank. Das Bild zeigte eine Wiese mit vielen Bäumen. Aber die Bäume waren komisch, denn an den Bäumen hingen Bonbons. Auf der Wiese blühten keine Blumen, sondern Lollipops. Anna-Lena griff nach dem Bild. Da zog es sie plötzlich in den Schrank hinein. « Ich landete auf der Wiese, die das Bild gezeigt hatte», erzählte sie aufgeregt weiter. Doch ihre Freundin erwiderte: «Das glaub ich dir nicht. Das ist Blödsinn.» «Nein, es stimmt wirklich», rief Anna-Lena.» «Na mal sehen. Erzähl weiter!», sagte ihre Freundin misstrauisch. Anna -Lena erzählte weiter: «Mir kamen sieben kleine Gestalten entgegen. Sie trugen Zipfelmützen. Irgendwie sahen sie wie die sieben Zwerge aus.» Sie blieben vor Anna-Lena stehen und schauten sie an. Anna-Lena fragte sie: «Wo bin ich gelandet und wer seid ihr?» « Du bist in der Märchenwelt gelandet, aber wie bist du hierhergekommen?», antworteten ihr die Zwerge. «Ich weiss es nicht genau. Ich bin von meinem Keller gleich hierhergekommen», erzählte sie ihnen. «Was? Das kann nicht sein. Egal komm mal mit uns mit, wir bringen dich zur Königin», sagten sie ihr. Doch die Königin wusste auch nicht weiter. Sie sagte ihnen, dass Anna-Lena erst mal etwas essen soll. Anna-Lena bekam einen Nudelauflauf. Sie ass eine Portion. Danach brachten die sieben Zwerge sie zu Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel freuten sich über den Besuch. Sie nahmen Anna-Lena freundlich auf. Sie zeigten ihr ein Zimmer in dem sie schlafen konnte. Hänsel und Gretel wollten gerade einkaufen gehen. Sie fragten Anna-Lena, ob sie mitkommen will. Sie antwortete: «Sehr gerne!» Sie gingen in die Märchen-Migros. Sie brauchten: Brot, 6 Äpfel, 3P. Milch, 5 Tomaten, 1 Gurke, 3 Peperonis, 7 Birnen, 3 neue Zahnbürsten und Nudeln. Als sie im Laden angekommen sind, staunte Anna-Lena sehr. Im Märchen-Migros hat es ganz viele Märchen-Figuren. Sie sieht: Schneewittchen, den Froschkönig, Dornröschen, die Bremer Stadtmusikanten, die Hexe, Frau Holle, der Wolf und die Sieben Geisslein und Cinderella. Hänsel und Gretel haben schon alles Gemüse und alle Früchte in den Einkaufswagen gelegt. Aber der Einkaufswagen steht nicht auf zwei Rädern, sondern er schwebt. Hänsel und Gretel ziehen Anna-Lena schon weiter zu dem Nudelgestell. Gleich daneben sind die Brote. Ein Gestell weiter sind die Zahnbürsten, sie holen noch schnell eine Packung Milch und gehen danach zur Kasse zahlen. Als sie zu Hause angekommen sind, packen sie alle Sachen aus und verräumten sie. «Wollen wir ein Spiel spielen?», fragte Gretel. Alle waren einverstanden, dass sie ein Uno spielen. Anna-Lena gewann zweimal und Hänsel einmal. Jetzt war es schon spät am Abend. Niemand hatte aber wirklich Hunger. Also spielten sie noch ein paar Runden Uno und gingen danach schlafen. «Am nächsten Morgen fiel mir ein, dass ich nach Hause musste.», erzählte Anna-Lena ihrer besten Freundin. Ihre Freundin hörte die ganze Zeit gespannt zu. Anna-Lena erzählte weiter: « Ich sagte Hänsel und Gretel, dass ich nach Hause muss.» Aber Anna-Lena wusste nicht wie sie das machen soll. Doch plötzlich fing es in dem Schrank in ihrem Zimmer an zu leuchten. Sie öffnete ihn und es zeigte ein Bild von ihrem Keller. Sie wusste, dass sie jetzt nach Hause gehen konnte. Sie dankte Hänsel und Gretel für alles und verabschiedete sich. Sie Stieg in den Schrank und landete in ihrem Keller. «Danach ging ich rauf in unsere Küche und Schaute auf die Uhr. Ich merkte, dass, nur eine halbe Stunde vergangen ist, seitdem ich weg war. Es war ein schönes Abendteuer.»