Klub der jungen Geschichten Die Mission Noah Nüssler, Sempach, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. In unsere Ninjas Gewänder gehüllt, schlichen wir um die kahlen Ecken der Mauer herum.

Mission: Objekt nehmen und untertauchen.

Ziel: Eine TV- Kassette mit weltwichtigen Informationen.

Wir verschafften uns Zutritt zu dem Haus, indem wir mit einem Enterhacken die Mauer überwanden. Das Erste, was wir taten, war ein Störsender an der Wand des Hauses zu befestigen. Der verhinderte, dass die Wachen Verstärkung rufen konnten und die Kameras zeigten ein Standbild.

Wir mussten ganz nach oben, dort war die TV– Kassette. Durch den Haupteingang zu gehen, war ausgeschlossen, denn dass wir es dort unbemerkt durchschaffen, war nicht möglich. Aber wir hatten unsere Methoden. «KLLIR», das Fenster zersprang ohne Widerstand, nach dem wir einen Hieb mit unseren Schwertern ausgeübt hatten. Geschickt sprangen wir durch das zerbrochene Fenster in ein Büro. Ich ging zur Tür, abgeschlossen… Kein Problem, denn für was kann ich mit dem Dietrich umgehen.

Wir schlichen den Gang entlang bis zu einer Öffnung eines Lüftungschachtes. Mit einem Akkuschraubenzieher öffneten wir das Gitter und glitten hindurch. Mit Spezialsaugnäpfen krochen und kletterten wir den Schacht hinauf. Der letzte Ausgang der Röhre war schon in Sicht. Wurde auch Zeit, denn hier wars echt eng. Das war jetzt blöde, denn unter uns auf der anderen Seite des Gitters war ein Wachmann, der seine Pflicht vernachlässigte und Handyspiele spielte. Mein Kollege fluchte irgendwas, was ich besser nicht hinschreibe. Was machen wir jetzt? Fesseln war zu einfach. Wir haben es dann trotzdem getan und den Wachmann mit verdutztem Gesicht zurückgelassen. Der wird nie mehr unaufmerksam sein.

Das erste Hindernis war die Panzertür, obwohl man die nicht als Hindernis bezeichnen konnte, denn die war schnell geknackt. Dahinter war ein ganzes Museum an geklauten oder verschollenen, antiken Stücken. Ein paar davon waren magisch, die nahmen wir mit. Das Coolste war ein unsichtbar machendes Diadem.

Trotzdem die TV – Kassette war wichtiger. Im hinteren Teil des Museums war ein Bild. Wir überlegten nicht lange und stachen mit unseren Schwertern hinein und – Bingo! Das Bild liess sich zertrennen. Dahinter war sie. Mein Kollege wollte sie nehmen, doch ich hielt ihn auf. Ich nahm eine Hand voll Pulver aus meiner Tasche und bliess sie in den Hohlraum hinter dem Bild. Schon wurden die Laserstrahlen sichtbar. Meine Schwerter waren verspiegelt, so dass ich die Laserstrahlen auf sich selbst richten konnte (ihr müsst wissen, dass Laserstrahlen mit einem anderen Strahler verbunden sind. Wenn was dazwischenkommt, kommen keine Strahlen mehr durch. Die Schwerter richten die eigenen Strahler zum Erzeuger, wodurch kein Alarm losgeht). Es gab noch ein anderes Problem: Sobald die Kassette ab dem Podest genommen wird, stimmt das Gewicht nicht mehr und der Alarm würde ebenfalls losgehen. Der Ersatzstörsender sollte das gleiche Gewicht haben. Wir waren uns absolut sicher, dass dabei nichts schief gehen konnte. Leider zu sicher.

Als wir die Gegenstände gerade austauschen wollen, geht der Alarm los. So leicht kann man sich verschätzen. Die Glasfenster fangen sich an zu verriegeln, wir können unter einem der schliessenden Fenster hindurchschlüpfen. Jetzt sind wir gefangen, auf einem Balkon, auf einem Haus mit 100 Stöcken. Wir suchen die magischen Gegenstände durch: Zwei erweisen sich als nützlich für diese Situation. Ein Amulett, das dem Besitzer erlaubt, sich in einen Adler zu verwandeln. Ich ziehe das unsichtbar machende Diadem hervor. Wir machen einen Treffpunkt in einer Nebenstrasse in der Nähe ab. Während mein Partner davonfliegt, warte ich bis die Sicherheitsleute den Saal betreten. So kann ich unbemerkt entwischen. Mit der Kassette mache ich mich auf den Weg. Falls es euch interessiert, was in der Kassette ist, da muss ich euch enttäuschen. Denn das geht unter das Berufsgeheimnis.