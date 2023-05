Klub der jungen Geschichten Die Mission Antonia Kaufmann, Oberkirch, 5. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Am besten ich fange gleich am Anfang an. Vor zwei Tagen hatte ich mit meinen zwei besten Freundinnen (Ania und Nina) bei uns abgemacht. Schon lange hatten wir einen Plan.

Gleich nach der Schule kamen meine zwei besten Freundinnen zu mir und legten Matratzen und Decken auf den Boden. Nach dem Abendessen gingen wir Zähneputzen und dann ins Bett. Als meine Eltern sich auch schlafen legten, begann unsere Mission. wir knoteten unsere Decken zusammen, warfen das einte Ende aus dem Fenster, und stiegen aus dem dritten Stock auf die Wiese. Wir wollten in den Verbotenen Wald, der heisst so weil dort alle drei Jahre Kinder verschwinden. Es war ein bisschen kühl in den Pyjamas, aber ich wollte nur kurz in den Wald gehen und der war gleich nebenan. Also gingen wir los. Als wir dort waren wusste jeder, wieso man sich vor diesem Wald fürchtet. Ich wartete einen Augenblick, aber dann ging Ich mutig weiter. Der Wald war ein düsterer Ort. Es war Vollmond und überall lagen dunkle Schatten von Bäumen und Büschen. Der Wind wehte uns um die Ohren und von überall her kamen Geräusche. Ich fragte, ob wir wieder gehen wollen, aber Ania wollte unbedingt noch ein paar Meter weiter. Also gingen Ich und Nina tapfer weiter, doch plötzlich kreischte Nina: «Ein Gespenst» darauf erschrak ich, so dass ich fast: «Mami» geschrien hatte, zum Glück konnte ich mich gleich noch zurückhalten. Ania lachte und sagte «das war doch kein Gespenst, das war bestimmt ein Eichhörnchen.» Darauf wollten Ich und Nina aber wirklich nach Hause auch Ania hatte nichts dagegen. Wir drehten uns um, doch da fragte Ania: «von wo kamen wir schon wieder?» Da antwortete Nina: «von hier da bin ich mir sicher.» Sie schlichen vorsichtig ein paar Meter weiter. «Komm wir gehen zurück wir sind glaub doch von der anderen Richtung gekommen.» sagte ich. Aber da war es schon zu spät. Vor uns breitete sich ein Dicker Nebel auf. Da war es Nina die auf einmal eine gute Idee hatte und fragte: «Kennst du die Gegend um den Wald herum?» Ich zögerte, aber dann antwortete ich: «Ja» da sagte Nina: «super, dann laufen wir jetzt einfach gerade aus. Ich und Ania kapierten dann Garnichts mehr, und Nina fing an zu erklären «Jeder Wald hat irgendwo ein Ende. Also wen wir jetzt zusammen geradeaus weiterlaufen, kommen wir irgendwo wieder aus dem Wald raus» also liefen wir weiter, doch plötzlich hörten wir nahe an uns einen Schrei «Autsch» das war doch die Stimme von Ania schnell rief ich zurück «Geht es dir gut?» fragte ich. «Ja, bin nur gegen einen Baum gelaufen wo seid ihr?» In diesem Moment löste sich der Nebel ein bisschen auf und Ich konnte wieder etwas Sehen. Und zwar Tageslicht. Erleichtert stiess ich einen Seufzer aus. Auch Ania fanden wir wieder. Doch da hörten wir eine fremde, tiefe Stimme. «Wo seid ihr» Erschrocken drehten wir uns um. Hinter uns (etwa 3 Meter) Stand ein kleiner dicker Mann. Ich duckte mich schnell, doch anscheinend hatte er uns schon bemerkt. Er kam auf uns zu. Aber als ich sein Gesicht sah erkannte ich ihn wieder. Ich flüsterte zu Nina: «oh nein das ist doch unser Schulleiter» Herr Ganasin war nicht nur unser Schulleiter, sondern auch mein Nachbar. Er kam auf uns zu und sagte «kommt mit deinen Eltern warten auf dich. Wir standen auf und folgten Herr Ganasin zuhause angekommen, umarmte mich zuerst meine Mutter, aber dann fragte sie: «Was habt ihr denn so lange gemacht?» und ich fing an zu erzählen.