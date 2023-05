Klub der jungen Geschichten Die Moorleichen Ann Hofstetter, Adligenswil, 5. Primar

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.“ Es ist ein windiger Tag im schottischen Hochland. Die drei Jungs Linus, Julian und Tobi freuen sich riesig auf den heutigen Tag, weil sie heute eine Moorwanderung gebucht haben. Als sie im Dorf angekommen sind, winkte ihnen eine Frau zu. Sie stellte sich als Frau Larssen vor. Sie führte sie auf einen schmalen Pfad entlang bis zu einem sehr morschen Baum, der über das Moor führte. Frau Larssen zückte ihr Handy hervor und rief einen Mann an. Sie diskutierte aufgebraust und sagte: „Der Plan gibt uns viel Geld.“ Sie steckte ihr Handy wieder ein und nahm ein Seil aus dem Rucksack. Linus wollte als Erster über den Baum. Er war sehr glücklich als er drüben angekommen war. Als er das Seil zurück zu den anderen werfen wollte, verhederte er sich im Seil und Frau Larssen sog sogar noch nach. Linus versuchte wieder aus dem Moor herauszukommen aber schaffte es nicht. Er ertrank qualvoll. Julian und Tobi wollten umkehren aber Frau Larssen wehrte sich strickt dagegen und darum mussten sie weitergehen – ohne Linus. Doch plötzlich schupste Frau Larssen Tobi ins Moor und lachte hämisch. Julian sprang den Weg zurück bis ins Dorf und rief die Polizei an. Seine Mutter kam auch noch. Der Polizist nahm Frau Larssen fest wegen Mord und Betrug. Es war kein schöner Morgen für Julian als er am nächsten Tag aufwachte. Heute gehen Julian und seine Mutter zurück nach Hause. Seine Mutter hat eine Überraschung. Zuhause angekommen, lag auf dem Tisch ein Ultraschallbild. Julians Mutter sagte: „Wir bekommen nochmals ein Kind.“ So kann sich Julian trotzdem freuen.