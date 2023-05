Klub der jungen Geschichten Die Mörderin Leana Shala, Emmenbrücke, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher das nichts schief gehen kann. leider zu sicher. Ich war mit meinen Freunden auf dem Heimweg von der Schule. Es war Wochenende Elena, Soraya, Carla, Romeo Iker, Adriano und ich wollten im Wald campen gehen. Wir waren zu Fuss unterwegs. Jeder hatte ein Zelt dabei die Mädchen und Jungs. Zuerst war alles Friedlich aber in der ersten Nacht geschah etwas. Ich war friedlich am Schlafen, als ich plötzlich ich ein Geräusch hörte deshalb dachte ich, es war nichts. Es wurde leise. Und dann hörte ich Schreie, Iker und Soraya starten nur in den Wald. Ich habe sie gefragt, was los ist. Sie sagten, dass Carla entführt wurde! Ich wollte sie suchen, aber Soraya sagte, dass wir schlafen sollen. Ich konnte sicher nicht schlafen, denn eine Freundin ist entführt wurden. Am nächsten Tag war ich fest entschlossen, dass wir sie suchen gehen. Natürlich stimmten mir alle zu. Wir packten unsere Sachen und gingen los. Zum Glück konnte ich Carlas Handy orten sie hat es immer dabei. Es war bei einem alten Haus mitten im Wald. Als wir klingelten machte niemand die Türe auf die Türe war zu. Ich wollte nicht mehr warten und schlug vor Wut die Tür ein. Aber dann stand da einfach ein Mann vor der Tür, ich und meine Freunde rannten um unser Leben, weil er sehr gruselig ausgesehen hat denn er sah aus wie Slenderman! Dann Als wir uns versteckt haben, konnten wir uns beruhigt. Ich sagte: « Wir dürfen nicht aufgeben Sie ist eine von uns. Elena und Adriano gingen zusammen vor das Haus Soraya und Iker gingen hinter das Haus. Romeo und ich versuchten über den ersten Stock beim Fenster reinzukommen. Elena und Adriano hatten nochmal geklingelt aber nach dem Klingel Ton hörte man nur noch die zwei, wie sie um Hilfe, schrien. Dann rief mich Carla auf meinem Handy an «am Telefon» Ich fragte: «Carla, geht es dir gut?» « ich bin nicht Carla» sagte eine männliche Stimme und dann hing er ab wir hatten solche Angst also gingen Romeo und ich zu Iker und Soraya, aber die waren WEG!!! Deswegen gingen wir leise rein. Da waren Soraya, Iker, Adriano und Elena. Ich fragte sie zuerst, warum sie Hilfe geschrien haben. Soraya schaute uns mit einem Killerblick an. Und dann sagten Elena und Adriano «Ach egal es war Spass» Sie waren aber am Zittern. Ich und Romeo schauten uns sehr komisch an, denn wir wussten, dass Soraya irgendwas mit dem zu tun hatte, aber wir sagten lieber nichts, Wir gingen alle raus, ausser Soraya, Sie sagte sie hatte was verloren. Wir warteten draussen, aber dann war es sehr schrecklich, was wir sahen. Wir sahen Carla beim Fenster nach Hilfe rufen, aber Soraya brachte sie um! Es war überall Blut. Alle wollten weg laufen von dem Psychopathen, nur ich sagte «nein» und nahm Öl aus dem Garten vom Haus machte eine stelle vom Haus mit Öl und ich hatte ein Feuerzeug dabei und fackelte das Haus ab Das Einzige, was man hörte, waren die Schreie von Soraya Als wir gingen, hatten wir alle ein Trauma aber waren glücklich, dass es vorbei war. Ich konnte kaum glauben, dass ich mit einer Mörderin befreundet war. Alle gingen zu Carlas Beerdigung. Nach dem hatte wir noch ein schönes Leben, aber immer noch ein Trauma.

Leana Shala, Klasse 5a

Schulhaus Sprengi

Erlenstrasse 1

6020 Emmenbrücke