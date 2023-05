Klub der jungen Geschichten Die mysteriöse Höhle Raphael Jenni, Ebikon, 6. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

«Komm Paul, steh auf, wir wollten uns doch in der Nacht rausschleichen und in den Wald zu der mysteriösen Höhle.» «Muss das jetzt sein?», fragte Paul seinen älteren Bruder. «Ja sicher oder hast du etwa Schiss?» «Nein ich doch nicht.» «Dann komm jetzt, aber sei leise. Nicht, dass unsere Eltern aufwachen.» Sie tippelten ganz leise aus dem Haus nahmen ihre Fahrräder und fuhren in den Wald. «Pssst, wir müssen jetzt ganz leise sein, wir sind schon ganz in der Nähe der Höhle.» Jan und Paul bekamen weiche Knie vor Angst. «Hast du das auch gehört?» - «Das war der Schrei eines Menschenbabys!» Sie waren sich einig, dass sie das Baby da rausholen mussten. Aber wie? «Wahrscheinlich ist da ein schreckliches Monster drinnen, dass ein Baby gestohlen hat und die Eltern des Babys zum Frühstück gefressen hatte oder sogar ein Drache!» «Du, Jan, ich gehe jetzt nach Hause ich habe solche Angst», flüsterte Paul seinem älteren Bruder zu. Jan liess aber nicht locker. Er nahm seine Taschenlampe zündete in Richtung der Höhle und schlich langsam rein. Er bemerkte sofort, dass die Höhle das grösste Labyrinth war, das er jemals gesehen hatte. Er schlich ganz langsam durch die dunklen, unheimlichen Gänge. Überall hingen Spinnennetze an der Decke der Höhle. Ihm wurde kalt, in der Höhle war -1 Grad. Er wollte gerade aufgeben, als er ein kleines Licht in dem linken Gang sah. Es war aber kein Licht, sondern ein Feuer. Es lagen überall Knochen von Tieren rum. Hoffentlich ist es kein Drache. Doch genau als Jan das Gedacht hatte, schaute der Kopf eines roten Feuerdrachen um die Ecke. Jan rannte um sein Leben. Zuhause am nächsten Morgen erzählte Jan Paul alles, was er gesehen hatte. Doch Paul fand das mit dem Drachenkopf ein bisschen faul. Paul kam ein Gedanke: «Wieso ist er dir nicht nachgeflogen oder gerannt?» Die beiden Brüder wollten dies herausfinden und gingen die Nacht darauf nochmals zu der mysteriösen Höhle. In der Höhle drinnen schlichen sie langsam durch die dunklen Gänge. Kurz vor der Ecke, wo der Drache gestern den Kopf herausgestreckt hatte, rannte Paul eine Maus über den Schuh. Er schrie laut: «Ihhhhh!» «Pssst, sei doch leise», flüsterte Jan Paul zu. Doch kein Drache kam. Den lauten Ekelschrei hatte anscheinend niemand gehört, weil es von dem lauten Babygeschrei übertönt wurde. Sie schauten um die Ecke und was sie dann sahen, schockierte beide…