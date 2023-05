Klub der jungen Geschichten Die Nacht der lebendigen Tiere Nottwil, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Finn mein bester Freud öffnete den Schrank und das, was wir sahen, brachte uns zum Staunen. Ich sah einen grünen und roten Knopf leuchten. «Was für Knöpfe sind das? Soll ich den grünen Knopf mal drücken?», fragte ich. Finn nickte mir zu. Ich guckte mich noch mal um, um sicher zu gehen das wirklich niemand im Museum ist. Wir hatten uns heute extra im Museum eingeschlossen. Wir hatten eine Challenge gemacht: Wenn wir heute bis morgen im Museum bleiben, dann haben wir die Challenge gewonnen.

Ich drückte den grünen Knopf, drehte mich, aber nichts veränderte sich. Wir stiegen aus dem Keller, um zu schauen, ob sich im Museum etwas geändert hat. Wir gingen in das Abteil der ausgestopften Vögel. Ich schlich weiter zu den ausgestopften Afrikatieren. Ich hörte einen Schrei. Ich fuhr herum da sah ich Finn der mir entgegen rannte. «Renn weg», schrie Finn mir zu. Ich rannte Richtung Toiletten Finn rannte mir hinterher. Wir schliessen uns zusammen in eine Toilette. Keuchend sass Finn auf dem Toilettendeckel. Da fragte ich Finn: «Was ist passiert? Und warum mussten wir wegrennen?». «Da waren doch die ausgestopften Vögel und da hat sich plötzlich ein Storch bewegt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig aber der hat sich wirklich bewegt.», sagte Finn aufgeregt. «Wollen wir mal nachschauen?», fragte ich Finn. Daraufhin nickte er. Also drehte ich das Schloss, drückte die Türklinke von der Toilette herunter und ging nach draussen.

Finn folgte mir. Ich drehte mich um meine Achse, aber ich sah nichts und darum gingen wir noch mal zu den ausgestopften Vögeln. «Da war der Storch», sagt Finn zitternd. Aber da war kein Storch und auch alle anderen Vögel waren nicht mehr am Ausstellort. Ich hörte einen Löwenbrüllen und schaute als Reflex nach oben. Hast du auch das Brüllen gehört?», fragte ich Finn der sofort nach oben schaute. «Wo?», fragte Finn. «Komm wir schauen mal bei den Afrikatieren, von dort ist das Brüllen gekommen», sagte ich. Also gingen wir zum Saal der Afrikatieren und da sah ich es. Da waren tatsächlich Löwen die wild herumrannten. Finn der hinter mir war zitterte vor Angst. Ich sah einen Baum als Dekoration und sagte zu Finn: «Komm mir hinterher». Finn schaute mich ängstlich an. Also ging ich zum Baum und kletterte hinauf. Finn hinterher. Als wir beide oben wahren fragte Finn: «Warum sind plötzlich alle Tiere lebendig geworden?». «Weiss nicht» antwortete ich ihm. Ich schaute runter zu dem Löwen, der am Baum herumkratzte, als würde er nach oben springen. «Ich hab’s! Wir haben ja den grünen Knopf gedrückt und ab dem Zeitpunkt waren doch alle Tiere lebendig», sagte ich. «Ja genau, also müssen wir den roten Knopf wieder drücken. Dann wird alles wieder normal sein.», sagte Finn aufgeregt.

Ich sah eine unechte Maus. Ich nahm die Maus und warf diese ganz weit weg. «Los, spring mir hinterher!», sagte ich aufgeregt, während ich schon runterkletterte. Ich rannte. Immer weiter, bis wir dem Löwen entkommen sind und am Eingang waren.

Ich sah auf die Armbanduhr. «Oh Nein, Um 9:30 Uhr öffnet das Museum und es ist schon 9:20 Uhr. Also, wir müssen schnell machen. Wir haben nur noch 10 Minuten Zeit. Ich rannte in den Keller und drückte den Knopf. Auf einmal wurde es ganz still im Museum. «Los, mir hinterher.», sagte ich und rannte zum geheimen Ausgang.

Ich schlüpfte durch die Tür und Finn hinterher. Ich sah zur Morgensonne und spürte ein prickelndes Gefühl auf dem Gesicht. Wir klatschten uns ab und freuten uns, dass uns nichts passiert ist und wir die Challenge geschafft haben.