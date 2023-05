Klub der jungen Geschichten Die Nacht der Wahrheit Chantal Jost, Beromünster, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Die Schranktür wurde geöffnet und mein verstorbener Bruder kam heraus. Ich rannte nach oben, weil ich zuerst ein bisschen Panik hatte. Im Wohnzimmer informierte ich meine Eltern, was ich gesehen habe. Sie warfen mir einen schockierenden Blick zu und wir gingen in den Keller, um nachzusehen, ob er noch da war. Doch es brannte kein Licht, die Schranktür war verschlossen und es stand kein Bruder da. «Wahrscheinlich hast du dir das nur eingebildet», sagte meine Mutter und mein Vater nickte. Ich ging im Kopf noch einmal durch, was ich gesehen habe, aber liess es dann sein. Später am Abend ging ich in mein Zimmer, um noch ein bisschen zu lesen. Als ich mein Buch gerade nehmen wollte, kam eine Gestalt aus meiner Zimmerwand. Ich erkannte die Gestalt. Es war mein Bruder. «Was ich dir jetzt erzählen werde, wird dich wahrscheinlich schockieren. Kehren wir ins Jahr 1953 zurück, als ich verschwunden bin. Unser Vater wollte mit mir Fischen gehen und sagte, dass ich ins Auto gehen soll. Wir fuhren los zum See. Als wir dann mit dem Boot mitten im See waren, nahm unser Vater ein Messer hervor und stach mir direkt in den Bauch. Er wartete, bis ich keine Bewegung mehr machte. Als er sicher war, dass ich tot war, warf er mich in den See», erzählte mein Bruder traurig. Ich war so schockiert, dass ich gar nicht mehr einschlafen konnte. Etwa um vier Uhr schaffte ich es doch noch einzuschlafen. Als ich aufwachte, war schon 9:58 Uhr. Auf dem Nachttisch lag ein Zettel. Dort drauf stand: Pass auf, was ich dir gesagt habe. Vielleicht hat er es jetzt auf dich abgesehen. Hab dich ganz doll lieb. Dein Bruder!

Ich dachte noch einmal kurz daran, dann legte ich den Zettel wieder auf den Nachttisch zurück. Plötzlich hörte ich Schritte, die die Treppe hinauf gingen. Meine Tür schoss auf und mein Vater stand mit einem Messer bei der Tür. Ich schrie so laut, dass meine Nachbarn mich hören konnten. Mein Vater kam immer näher. Schon war er bei der Bettkannte. Da kam wie aus dem Nichts eine Gestalt aus der Wand. Sie nahm ihm das Messer aus der Hand und stach ihm mit aller Wucht in den Bauch. Erst jetzt erkannte ich, dass es mein Bruder war. «Hanna, träumst du schon wieder. Wir sind auf der Beerdigung deines Vaters. Zeig bitte etwas Respekt.»