Klub der jungen Geschichten Die Nacht die unser Leben verändert hat Larissa Bussmann, Ruswil, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen konnte. Leider zu sicher. Aber zuerst von Anfang an: Ich heisse Ella und bin 18 Jahre alt. Ich lebte zusammen mit Emma (18), Lea (20), Kilian (18), Emil (19) und Leon (18) in einer WG am Stadtrand von New York. Ich lag gerade in meinem Bett und las ein Buch über einen grandiosen Einbruch, der von Anfang bis zum Ende gut durchgeplant war. Die Bande zog ihren Plan durch und lebte am Ende als Millionäre. Ich legte das Buch weg und ging in die Küche, dort lag die Zeitung auf dem Tisch. Ich blätterte sie durch, während mein Kaffee in meine Tasse floss. Ich las einen Artikel über einen Diamanten, der nur diese Woche in unserem Stadtmuseum ausgestellt war. Ich dachte kurz nach und bemerkte, dass es uns eigentlich auch mal wieder gut tun würde mit einer Riesenwelle an Geld überflutet zu werden. Gleich beim Frühstück werde ich den anderen von meinem Plan erzählen.

2 Stunden später sassen wir zusammen am Tisch und frühstückten gemütlich, als Kilian mir mit meiner Idee zuvorkommt und von dem Diamanten und seinem Plan erzählte. Er sagte, dass wir ein perfektes Einbruchsteam bilden würden. «Mit Leon, der die Kameras und die Alarmanlage ausschalten kann und Emil der den Fluchtwagen fahren kann, sind wir ein perfektes Team!» sagte er, während er sein Spiegelei ass. Ich war völlig begeistert von der Idee, aber ich wünschte, ich könnte das von den anderen auch behaupten. Denn die anderen waren nicht so begeistert von der Vorstellung, dass wir in ein Museum einbrechen um den wohl wertvollsten Diamanten der Welt zu stehlen. «Ihr denkt auch, dass das so einfach ist? Der wird doch Tag und Nacht überwacht! Wie wollt ihr da überhaupt reinkommen, ohne dass der Alarm los geht und die Polizei vor der Tür steht?» sagte Emma in einem besserwisserischen Ton.

Wir überredeten alle und schmiedeten den Plan. Zwei Tage später waren alle bereit, schwarz gekleidet und verkabelt mit einem kleinen Mikrophon im Ohr. Es konnte losgehen. Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Wir gingen alle auf Position und warteten auf das Zeichen von Leon, der alle Kameras und die Alarmanlage ausschalten sollte, als das Zeichen kam, konnte es losgehen. Kilian, Lea, Emma und ich stiegen ein und zogen unseren Plan durch. Als der Diamant vor uns war, trauten wir unseren Augen kaum, wir waren drinnen! Wir machten alles wie geplant und hoben die Vitrine an und im selben Moment ging die Alarmanlage los. Wir gerieten minimal in Panik und wollten schon losschreien als es schon wieder aufhörte. Leon sprach in unser Mikro: «Tut mir leid ich habe die Alarmanlage völlig vergessen, aber es sollte eigentlich kein Funk an die Polizei gegangen sein.» Wir beruhigten uns wieder und fuhren mit unserem Plan fort. Als wir den Diamanten sauber verpackt in unserem Koffer verstaut hatten, ging es Richtung Hintereingang. Als wir aus der Tür traten erwarteten wir eigentlich Emil, der mit dem Fluchtwagen bereitsteht, aber dort wahr niemand. Wir überlegten, was wir tun könnten und kamen zum Entschluss: Emil anzurufen. Das übernahm Emma und als sie wieder aufgelegt hatte, sagte Sie: «Emil war noch bei Mc Donald und hat die Zeit vergessen, aber er sollte so in zwei Minuten eintreffen.» Das waren die längsten zwei Minuten in meinem Leben! Als er endlich eintraf stiegen wir ein und er fuhr los. Wir fuhren in die WG, packten unsere Sachen und buchten uns ein Flug nach Dubai. Dort verbrachten wir den Rest unseres Lebens und lebten glücklich bis ans Ende unserer Tage.