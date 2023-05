Klub der jungen Geschichten Die Nebelgestalt Ramon Odermatt, Beckenried, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Denn nur zwei von uns überlebten diese Reise. Doch wie es dazu kam, erfährt ihr jetzt.

Marie, Tom, Clara und ich gingen auf einen Bootsurlaub nach Portugal. Uns war bewusst, dass es eine lange Reise wird, doch diese Reise nehmen wir auf uns. Das war jedoch ein grosser Fehler.

Denn als wir gerade mal ein zwei Kilometer gefahren sind, war um uns herum gruseliger Nebel und es war ruhig, so ruhig, dass man nicht mal die Wellen rauschen hörte. «Ich glaube wir sollten umdrehen», sagte Marie ängstlich. «Find ich eine gute Idee, gab ich zu, «weil in diesem Nebel sieht man nicht viel also wird es ziemlich gefährlich». Tom antwortete darauf hin mit: «Nein! Wir fahren weiter, Nebel ist Gefährlich sonst noch was Mister Klugscheisser! ». «Halt die Schnauze Mister ich bestimme! », konterte ich. «Beruhigt euch und streitet nicht», wollte Marie uns erklären. «Halt dich da raus Marie! », schrien Tom und ich gleichzeitig.

«Ruhe!» schrie Clara und das klappte sogar. Anschliessend wurde die Diskussion ziemlich unspektakulär gelöst und daraus zogen wir den Entschluss, dass wir weiterfahren sollten. Ich war nicht so überzeugt von dieser Idee aber verloren ist verloren! Wir fuhren also tiefer in den Nebel. Plötzlich wurde es kälter und man dachte, dass man aus dem Nebel eine Stimme hörte, die sagte: «Dreht um, dreht um, sonst werdet ihr sterben». Es war eine raue Stimme, sehr leise, wahrscheinlich männlich und alt, so klang die Stimme. Tom fuhr trotzdem weiter, doch so wie immer hatten Marie und ich sehr grosse Angst. Ungefähr fünf Minuten später hörten wir die Stimme erneut, doch dieses Mal sagte sie: «Er wird euch holen, er wird euch holen!» Darauf hin fuhr Tom trotzdem weiter.

Marie sagte, sie bringt Tom was zu trinken, also tat sie das auch. Aber als sie oben ankam hörten Clara und ich einen schrillen Schrei, der ganz klar von Marie kam, infolgedessen rannten Clara und ich sofort zu Marie. Dort sahen wir Tom der ein Schwert von hinten durch das Herz gerammt bekam und am Boden lag Marie mit einem Messer im Kopf. Plötzlich packte eine Gestalt mit weissem Umhang und der Kapuze tief ins Gesicht gezogen Clara und sprang mit ihr über Bord. In der ganzen Hektik nahm ich das Schwert dass Tom im Rücken steckte und warf ohne zu zielen auf die weisse Gestalt, das war ein Fehler denn ich traf Clara am Bein. Ich musste es also selbst in die Hand nehmen und genau deswegen sprang ich in das Waser und probierte die Gestalt zu erwürgen, dies klappte so semi gut. Die Gestalt hatte Clara losgelassen, Clara und ich schwammen zum Boot und konnten flüchten. Als wir wieder zuhause waren hatten wir geschworen nie mehr dort durch zu fahren, aber wir gingen immer an genau diesem Tag zum Grab von Marie und Tom.