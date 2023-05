Klub der jungen Geschichten Die neue Welt Oliver Gamper, Sarnen, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Da schien ein Licht aus dem Schrank. Ich öffnete ihn und sah eine Wiese vor mir. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, aber da war im Schrank eine Wiese. Ich steckte meinen Kopf durch den Schrank und sah nicht weit weg von der Wiese ein Dorf. Meine Neugier packte mich und ich ging durch den Schrank. Ich sah noch mal zurück und sah durch den Schrank meinen Keller. Ich lief zum Dorf, ging in ein Restaurant und fragte: „Wo sind wir hier?“ Der Besitzer sagte: „In dem Dorf Roth.“ Ich war überrascht, denn genauso heisst auch mein Dorf. Ich ging zurück auf die Wiese und schaute, ob mein Keller noch da war, tatsächlich er war noch da! So betrat ich ihn wieder, weil ich noch in die Schule musste. In der Schule erzählte ich allen von meinem Schrank und dass ich in einer anderen Welt war. Mein bester Freund war nicht überzeugt, darum überredete ich ihn, dass er heute zu mir schauen kommt. Zu Hause ging ich zum Schrank und öffnete ihn, doch er war leer. Ich sah in einen leeren Schrank. Mein Freund sagte: „Zeitverschwendung.“ Er ging zu sich nachhause. Ich war enttäuscht und wollte gehen, doch als mein Freund die Türe zu gemacht hatte, hörte ich ein Geräusch hinter mir. Ich drehte mich ruckartig um und sah wieder die Wiese und neben ihr das Dorf Roth. Ich dachte, im Schrank erscheint nur die Welt, wenn ich allein war. In diesem Moment kam meine Mutter zur Tür rein und rief: „Essen!“ Sie war vom Einkaufen zurück und weil es schon halb fünf war, wollte ich Zvieri essen gehen. Wieder sah ich in den Schrank und er war leer. Das war der Beweis, dass nur ich in die Welt sehen konnte. Nach dem Essen ging meine Mutter arbeiten. Ich war also allein zuhause, darum wollte ich die Welt nochmal betreten. Als sie weg ging, machte ich mich auf den Weg zum Keller. Im Keller angekommen, öffnete ich den Schrank und betrat die Welt. Angekommen in der Welt ging ich zum Dorf. Als ich beim Dorf war, hörte ich eine Türe. Ich sah mich um, aber sah keine Türe. Jetzt hörte ich meine Mutter, die sagte: „Hab was vergessen.“ Ich rannte zurück zum Schrank und sah, wie mein Keller immer kleiner wurde. Ich versuchte hindurchzuspringen, aber ich landete auf der Wiese. Ich war in dieser Welt gefangen und kam nicht heraus. Ich hörte meine Mutter: „Wo bist du?“ Ich hörte meine Mutter obwohl sie nicht hier war. Ich rief: „Im Keller!“, aber sie hörte mich nicht. Ich merkte, dass nur ich sie hören konnte und sie mich nicht. Nach einigen Minuten hörte ich, wie meine Mutter das Haus verliess. In diesem Moment sah ich, wie das Portal wieder auftauchte. Ich ging hindurch in meinen Keller und merkte, dass es keine gute Idee war, nochmal in die Welt zu gehen. Ich verschloss den Schrank und sah ihn dann nie wieder.