Klub der jungen Geschichten Die Neueröffnung Lara Arnold, Schattdorf, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Als wir das Restaurant neu eröffnen wollten, haben wir alles genau durchgeplant, der Lieferant hat uns genau sagen können, wann die Teller ankommen, wann das Besteck ankommt und wann das Essens und die Getränke ankommen. Aber von den Gläsern hat er nichts gesagt. Wir dachten uns nichts dabei und dachten, dass er es einfach vergessen hat, zu sagen.

Als dann der Tag gekommen war, an dem die Sachen ankommen sollten, kamen uns ganz viele Freunde helfen. Wir wussten, dass wir das alles reintragen müssen. Also warteten wir und warteten und warteten bis endlich der Lieferant kam. Aber das einzige was er brachte, waren die Teller und das Besteck. Er sagte uns, dass er etwas vergessen hätte und nochmal zurück müsste. Als er dann wieder ankam, und nur die Essenssachen brachte und keine Gläser, wussten wir, dass wir ohne Gläser kein Restaurant eröffnen können. Der Lieferant hat uns gesagt, dass er nichts auf der Bestellung gesehen hat. Und so lief alles schief und wir waren enttäuscht. Ein Freund von uns hatte aber die rettende Idee. Er sagte, wir sollen auf ein Schild schreiben: Alle, die in dieses Restaurant kommen, müssen selber ein Glas mitnehmen, vielen Dank.

So konnten wir doch noch das Restaurant eröffnen und die Leute fanden es auch ziemlich cool und lustig und brachten alle ein eigenes Glas mit. Am Abend, als die Sonne unterging, waren wir alle glücklich. Der Lieferant hat uns dann auch sagen können, wann die Gläser ankommen und sagte auch er würde sie sofort bringen, wenn sie bei ihm ankommen. Wir haben uns entschlossen, das noch mehrere Wochen so zu machen, dass jeder und jede sein eigens Glas mitbringen soll, weil heute hat es wirklich super geklappt.