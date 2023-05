Klub der jungen Geschichten Die nicht ganz normale Münze Matteo Pelosi, Kriens, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Denn als die Münze den Hut berührte, passierte etwas Seltsames. Der Hut begann plötzlich zu leuchten, aber das war nicht das Einzige was leuchtete, die Augen der jungen, auf der Strasse lebenden Frau fingen plötzlich an zu leuchten, es war ein unnatürliches Leuchten. Es war wie ein Wegweiser in diesen dunkeln Zeiten, es erhellte die ganze Strasse und dann war sie verschwunden.

Ich war starr vor Schreck, aber dachte mir nichts dabei, ich dachte sie sei einfach um die Ecke gegangen. Doch als ich mich umsah, waren plötzlich alle Leute fort, dann verschwanden nach und nach die Strasse und die Häuser, bis alles schwarz wurde. Dann erschien langsam alles wieder, doch alles sah anders aus als vorhin. Es war hell nicht wie bei mir Zuhause, denn ich wohne in Narvik. Das liegt im Norden von Norwegen. Das heisst im Winter ist es für einige Tage lang am Stück dunkel und dafür im Sommer einige Tage lang hell ist. Es war gerade Winter, das heisst, es ist durchgehend dunkel. Übrigens ich heisse Sven Larschson, bin 13 Jahre alt und gehe in die erste Oberstufenklasse, aber weiter mit der Geschichte. Die Landschaft war zwar hell, aber keineswegs schön, es war eine Felslandschaft mit vereinzelten kargen und alten Bäumen die lange, knorrige Wurzeln hatten und irgendwie lebendig aussahen. Als ich mich umdrehte, stand dort ein riesiges, altes, grusliges Schloss, vor dem zwei Wachen standen. Obwohl sie standen nicht wirklich, sie schwebten etwa 20 Centimeter über dem Boden, hatten eine alte, dunkle Kapuze an und dort, wo eigentlich das Gesicht hätte sein sollen, war nur ein Schatten. Der eine hatte ein grosses, geschwungenes Silberschwert in der Hand und der andere einen Bogen mit einem Köcher voller Pfeile. Hinter mir raschelte etwas: Die Obdachlose, die plötzlich verschwunden war, stand hinter mir und sagte: «Ah, du bist eingetroffen, ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht, folge mir.» Ich folgte der Frau in das Schloss, dass von innen viel grösser aussah als von aussen. Sie ging zu einem Loch im Boden und warf den Zweifränkler, den ich noch von einem Schweizurlaub hatte hinein, das Loch gluckerte und die Frau sagte: «Ich danke dir vielmals für deine Hilfe.» «Welche Hilfe?», fragte ich sie. «Im Berg Desurdor wurden vor langer Zeit 100 Münzen aus Endemium, das ist das seltenste Metall dieser Dimension, geschmiedet. Sie besassen das gleiche Gewicht und die gleiche Prägung wie ein stinknormaler Zweifränkler aus der Schweiz. Sie wurden in eurer Welt den Menschen gegeben. Die Person, die eine dieser Münzen hierher bringt, bekommt eine Belohnung im Wert von 100 Gramm Endemium, das sind etwa 100’000 Franken umgerechnet. Weil du mir die Münze gebracht hast, bekommst du 50'000 Franken Anteil.» Ich sagte: «Das wäre sehr nett von ihnen, aber wie heissen sie eigentlich?» «Ich heisse Larvna Ewoyen und gehöre zum Volk des Arzund im Westen und jetzt komm ins Lager, dort gebe ich dir deinen Anteil», sagte sie und ging in ein Zimmer in dem alles voller Geld war, sie gab mir 50'000 Franken und sagte mir: «Es war schön mit dir Bekanntschaft zu machen.»

Dann hörte ich eine ruhige, schöne Melodie. Sie klang ähnlich wie mein Wecker oder Moment mal, es war mein Wecker. Ich hatte alles nur geträumt und musste jetzt in die Schule, doch als ich unter mein Kopfkissen sah, lagen dort 50'000 Franken.