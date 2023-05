Klub der jungen Geschichten Die Nummer auf dem Brief Liv Achermann, Alpnach, 1. Oberstufe A1

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wollte unbedingt wissen, was darin war.

Mit aller Kraft begann ich an der Tür zu ziehen. Die Tür öffnete sich knarrend. Im Schrank lagen nur ein einzelner Brief und eine Taschenlampe, die das Leuchten verursachte.

Vorsichtig nahm ich den Brief heraus. Die Vorderseite war leer.

Ich drehte den Brief um und hinten stand eine Telefonnummer und ein Name. Den Namen kannte ich, es war der Name meines Vaters.

Mit zitternden Fingern gab ich die Telefonnummer ein und rief ihn an. Eine freundliche Stimme stellte sich mit Namen vor.

„Tom hier! Wer ist da?“

Ich konnte mich nicht bewegen, mein ganzer Körper war verkrampft. Die Stimme meldete sich etwas genervter:

„Hallo? Wer ist da? Wenn das ein Streich sein soll…“

Ich antwortete: „Nein, das ist kein Streich tut mir leid… hier ist Annabeth, deine Tochter“

Auf der anderen Seite war es lange still. Dann sagte mein Vater:

„Annabeth, das ist aber eine Überraschung, mit dir habe ich nicht gerechnet. Wenn du reden willst, ich kann in zwei Minuten bei dir sein.“

„Ja, ja das ist gut.“ ,Willigte ich ein

Mein Vater verabschiedete sich: „Bin gleich da. Ich liebe dich!“

„Ja, ich dich auch.», antwortete ich verwirrt

Er legte auf und ich war sehr durcheinander. Kam nun mein Vater zu mir, um mit mir zu reden?

Keine zwei Minuten später klingelte es an der Haustür. Mit schnellen Schritten rannte ich die Treppe hinauf und öffnete die Tür.

Ich blickte in ein Gesicht, das ich schon einmal gesehen hatte. Auf einem Foto. Es war das Gesicht meines Vaters. Er hob mich sanft unter den Armen hoch und trug mich, wie ein kleines Kind ins Wohnzimmer. Ich starrte ihn sprachlos an. Er setzte mich ab und sah mich an. Er erklärte mir, warum er nicht bei mir sein konnte.

„Deine Mutter hatte immer wieder schlimme Albträume und ich war der Grund. Sie beschuldigte mich etwas getan zu haben, was sie geträumt hatte. Eines Tages schrie sie, ich hätte dich geschlagen. Da reichte es mir. Ich ging und wollte dich mitnehmen, doch sie faselte etwas wegen Kindesentführung. Ich hatte versucht, deine Adresse rauszufinden, doch das war gar nicht so leicht.“

Und dann begann ich zu erzählen, wie wir von einer Stadt zur nächsten geflohen waren. Wie meine Mutter einen Polizisten geheiratet hatte und ich mir in dieser kleinen Wohnung ein Zimmer mit zwei Jungen teilen musste. Lange schaute er mich an.

Dann fragte er sanft: „Möchtest du weg von hier?“ Ich begriff nicht, was er damit meinte.

In meinem Kopf wirbelten Fragen durcheinander. Und langsam bildete sich ein klarer Satz.

„Mein Vater wollte das Sorgerecht für mich.“

Es war mein Entscheid.

Vorsichtig hob ich den Kopf und nickte.

Heute

Ich lebe nun bei meinem Vater und sehe meine Mutter nur zu kurzen Treffen. Ich finde das ist für alle das Beste. Ich und mein Vater leben in einem grossen Haus in LA. Dort habe ich Freunde und ich besuche die Schauspielschule für begabte Schauspieler. Mein Vater hat mir sogar einen kleinen Welpen gekauft, der mich immer zum Lachen bringt. Manchmal denke ich auch an mein altes Leben zurück, bin dann aber immer froh, dass ich mir nicht mehr mit Tio und Markus das Zimmer teilen muss.

Selten tut mir meine Mutter auch leid. Mein Vater hat auch wieder eine neue Freundin, die sehr bald ein Kind bekommt. Ich freue mich darauf wieder grosse Schwester zu werden.

Und so hat alles seinen Lauf genommen und mein Leben hat sich komplett verändert.