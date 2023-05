Klub der jungen Geschichten Die obdachlose Frau und das Sandwich Neela Khan, Eich, 6. Primar

(chm)

Die obdachlose Frau und das Sandwich

Neela Khan

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück.

Sie nahm die zwei Franken schnell aus dem Hut und rannte in einen Einkaufsladen. Ich wartete vor dem Einkaufslanden, um zu schauen, was sie mit den zwei Franken genau machte. Sie kam wieder heraus mit einem kleinen Sandwich und rannte schnell hinter ein Haus. Ich rannte hinterher und war geschockt, was sie mit dem Sandwich machte, denn sie nahm das Sandwich nicht für sich, sondern sie gab das Sandwich einem kleinen Mädchen, das fast am Verhungern war. Ich ging zu dem Mädchen und zur obdachlosen Frau und sagte: «Kann ich vielleicht behilflich sein?» Ich sah gerade die Situation mit dem Sandwich und war sehr beindruckt. «Kann ich Ihnen auch ein Sandwich kaufen? Sie verhungern doch fast. Kommen Sie bitte mit mir mit, ich muss Ihnen etwas zu essen kaufen, Sie haben mir schliesslich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar, denn es war heute ein misslungener Tag. Doch diese Situation hat ihn gerade gerettet.» Die obdachlose Frau fragte noch, ob sie einen Liter Wasser haben könnte. Ich antwortete nur: «Ja sicher.» Wir gingen zusammen aus dem Einkaufsladen. Das Mädchen und die obdachlose Frau waren so glücklich, wieder etwas zu essen zu haben. Sie bedankten sich herzlich. Ich sagte: «Kein Problem. Möchtet ihr gerne in meine kleine Wohnung mitkommen?» Das Mädchen sagte: «Würden wir gerne, aber uns will niemand, wir stinken zu fest. Das ist die Wahrheit über das Leben eines obdachlosen Menschen.» «Ou, das tut mir sehr leid, aber das macht mir nichts aus. Das wäre nicht ich, wenn ich euch das nicht anbieten würde. Kommt, gehen wir zu mir nachhause, da ich es schön warm und nicht so kalt wie hier in der Stadt.»

Wir sind waren mir angekommen und sie fühlten sich seit dem ersten Moment sehr wohl in meiner Wohnung. Ich bot ihnen etwas zu trinken und zu essen an. Ich bot ihnen sogar einen Schlafplatz an für die nächsten paar Tage, doch sie sagten, das könnten sie nicht annehmen. Es war schon spät am Abend und ich wollte schlafen gehen. Aber ich fragte das kleine Mädchen und die obdachlose Frau noch, ob sie jetzt gehen wollten oder ob sie bei mir übernachten wollten? Sie sagten: «Wäre uns eine Ehre, hier schlafen können, also, wenn wir dürfen, sehr gerne.» «Ja klar, kein Problem für mich. Ich freue mich sehr, wenn ich Gäste habe, weil ich sehr oft allein bin.» Ich sagte zu der obdachlosen Frau und zu dem kleinen Mädchen, dass ich schlafen gehe. «Gute Nacht wünschen wir dir», sagten die beiden, sie gingen aber ein paar Minuten später auch schlafen. Am nächsten Morgen wachte ich auf und war nicht in meinem Bett. Ich hatte so eine Augenbinde an und sah nichts, aber ich dachte, dass ich in so in einer Lagerhalle wäre. Doch ich hörte sie sprechen und ganz leise Schritte, die sich mir näherten. Es fiel ihr etwas auf den Boden, ich dachte, vielleicht wäre es aus Metall. Ich hörte, wie sie den Gegenstand leise wieder auflas und mir wieder näher kam. Aber plötzlich griff eine Hand an meine und riss mich in einen Transportwagen rein. Spätestens jetzt wusste ich …