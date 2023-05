Klub der jungen Geschichten Die Obdachlose Haben Fisseha, Cham, 1. Sek

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Die Obdachlose, eine ältere Dame mit grauen Haaren und einer abgenutzten Jacke, sah zu mir auf und lächelte dankbar. Ich nickte ihr zu und ging weiter auf dem Weg zu meiner Arbeit.

Während des ganzen Tages konnte ich nicht aufhören über die Begegnung mit der Obdachlosen nachzudenken. Es war nicht das erste Mal, dass ich ihr Geld gegeben hatte, aber dieses Mal fühlte es sich anders an. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihr mehr gegeben hatte als nur ein paar Münzen.

Auf dem Nachhauseweg beschloss ich, noch einmal bei ihr vorbeizuschauen. Als ich ankam, war sie immer noch dort und schaute in die Ferne. Ich setzte mich neben sie und fing an zu reden. Sie erzählte mir von ihrem Leben und wie sie auf die Strasse gekommen war. Es war eine traurige Geschichte, aber sie erzählte sie mit so viel Würde und Stärke, dass ich tief beeindruckt war.

Als ich mich verabschiedete, gab ich ihr noch etwas mehr Geld. Aber ich wusste, dass das nicht genug war. Ich wollte mehr tun, um ihr zu helfen.

In den nächsten Wochen besuchte ich sie jeden Tag. Wir redeten über alles Mögliche: Vom Wetter bis zu unseren Träumen und Hoffnungen. Ich brachte ihr Essen, warme Kleidung und half ihr, ihre Habseligkeiten zu organisieren. Sie war sehr dankbar, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mehr von ihr zurückbekam als ich gab.

Ich hatte immer gedacht, dass ich ein gutes Leben führte. Ich hatte einen guten Job und genug Geld, um alles zu kaufen, was ich wollte. Aber durch meine Begegnung mit der Obdachlosen erkannte ich, dass ich etwas Wichtiges vermisste. Ich hatte das Gefühl, dass ich einen Sinn im Leben suchte, der über den materiellen Dingen hinausging. Die Obdachlose gab mir etwas, das ich nicht kaufen konnte - eine neue Perspektive auf das Leben und das Glück. Durch sie erkannte ich, dass wahres Glück nicht in Besitz oder Reichtum liegt, sondern in der Freude, anderen zu helfen und zu sehen, wie es ihnen Freude macht und langanhaltende Zufriedenheit bringt.

Von diesem Tag an änderte ich meine Einstellung zum Leben. Ich suchte nach Möglichkeiten, anderen zu helfen, und fand Freude darin, andere zu unterstützen. Die Obdachlose mag vielleicht auf der Strasse leben, aber sie hat mir ein Geschenk gegeben, das ich nie vergessen werde.