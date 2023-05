Klub der jungen Geschichten Die Obdachlose Lion Hunziker, Oberkirch, 5. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Die Obdachlose war etwa um die 80 Jahre alt. Als ich sie nach ihrem Namen fragte, stellte sie sich mit Sarah vor. Weiter berichtete sie mir, dass sie in einem Kinderheim aufgewachsen ist und nie eine Berufsausbildung machen konnte. Das ist der Grund, weshalb sie kein Geld hat und sich demzufolge auch keine Wohnung leisten kann. Diese Geschichte hat mich sehr berührt. In diesem Moment wollte ich eine gute Tat vollbringen. Ich nahm sie deshalb mal zu mir nach Hause. Da war es warm und sie ass seit Monaten wieder einmal etwas Richtiges. Nach einem erfrischenden Bad gab ich ihr noch saubere und schöne Kleider. Weiter unterstützte ich Sarah bei der Jobsuche. Glücklicherweise dauerte es nicht lange und wir haben etwas passendes für Sarah gefunden.

Das war der Anfang für ein normales, geordnetes und schönes Leben für Sarah. Plötzlich hörte ich im Fernsehen, das ein Manuel Gartenstapler einer obdachlosen geholfen hat. Das war ich, das war mein Name. Weil ich ihr geholfen habe, bekam ich als Dankeschön einen Scheck im Wert von dreihunderttausend Franken. Ich freute mich sehr. Ich war erst 28 Jahre alt. Dann investierte ich das ganze Geld in mein Geschäft. Ich startete richtig durch mit meinem Job. Ich war richtig erfolgreich, man kannte mich in jedem Land. Ich fühlte mich wie ein Millionär. Mit so richtig viel Geld auf meiner Kreditkarte. Als ich dann langsam älter wurde, fühlte ich mich schlecht. Denn ich wusste ja gar nicht mehr, wo Sahra die Obdachlose war und was aus ihr geworden ist. Ich glaube aber, dass sie jetzt auch so wie alle anderen Menschen war. Deshalb ging ich mal zu ihr. Sie sagte mir dann, dass es ihr bestens geht. Ich freute mich sehr über die Nachricht. Also ging ich mal nach New York. Als ich dann 38 Jahre alt war, suchte ich mir einen Job. Sehr viele haben mir angeboten als Sportmoderator zu arbeiten. Ich dachte mir, dass das eigentlich gar keine so schlechte Idee war. Also moderierte ich das Spiel Real Madrid gegen den FC Barcelona. Ich finde den Job richtig cool.

Und ab jetzt werfe ich jeder Obdachlosen Zwei Franken in den Hut. Weil ich dann ein gutes Gefühl habe.