Klub der jungen Geschichten Die Obdachlose und der Löwe Tim Enz, Wilen, 4. Primar

Die Obdachlose und der Löwe

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Als das Geld in den Hut fiel, leuchtete das Gesicht der Obdachlosen vor Freude. Ihr Strahlen machte mir so Freude, dass ich Zeit mit ihr verbringen wollte.

„Komm mit mir mit. Ich gebe dir noch etwas“, sagte ich. Ich ging mit ihr einen hohen Berg hinauf. Oben stand ein grosser Palast. An einer Ecke des Palastes sass ein Löwe aus Stein. Der Löwe verliebte sich in die Obdachlose. Die Obdachlose setzte sich zum Löwen und streichelte ihm über den Kopf. Plötzlich sah ich, wie der Kopf des Löwen sich verwandelte. Jetzt sass ein lebendiger Löwe mit einem wuscheligen Fell dort. Der Löwe stand auf und machte der Obdachlosen ein Zeichen. Sie ging mit ihm mit und ich folgte den beiden. Der Löwe ging in einen Wald. In diesem Wald lagen viele Zugsschienen zwischen den Bäumen auf dem Boden. Der Löwe führte die Obdachlose zu einer Lokomotive, die auf den Schienen stand. „Steig ein“, sagte der Löwe. Die Obdachlose stieg in den Zug und der Löwe sprang ihr hinterher. Ich schaute den beiden erstaunt zu. Die Obdachlose lächelte mich aus dem Zug an. „Vielen Dank!“ rief sie mir zu. „Jetzt bin ich nicht mehr obdachlos. Jetzt habe ich das Dach des Zuges über meinem Kopf.“ Als der Zug losfuhr, winkte ich ihnen zum Abschied mit der Hand zu. Ich fühlte mich so mega glücklich wie noch nie.