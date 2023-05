Klub der jungen Geschichten Die perfekte Welt Jana Kahn, Kriens, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hat. Ich war so neugierig und öffnete den Schrank. Das Licht erlosch als ich den Schrank öffnete. Es war sehr dunkel und kalt. Als ich wieder aus dem Keller stieg dachte ich, ich gehe morgen bewaffnet mit einer Taschenlampe nochmal in den Keller. Es war schon spät. Dann ist mir wieder eingefallen, dass ich eigentlich für Mama den kleinen Tisch raufholen sollte, weil sie Geburtstag hatte und wir Gäste hatten. Ich ging spät ins Bett. Am Morgen zog ich mich an und schlich mich mit einer Taschenlampe bewaffnet runter. Das Licht war wieder da dieses Mal erlosch das Licht nicht. Ich ging in den Schrank. «Ich fasse es nicht!», schrie ich. Dort war ein Raum. Er war gross und beleuchtet. Ich erschrak als sich eine Gestalt bewegte ich dachte zuerst es wäre eine Truhe, aber sie bewegte sich. Da kamen zwei Ärmchen, zwei Beinchen und ein knuffiges Gesicht zum Vorschein. Das Etwas sagte ein bisschen unmotiviert «HALLO ICH BIN BOB.» Ich war so erstaunt, dass mir die Kinnlade aufklappte. Bob sagte: «Ich bin ein Monster. Wie ist dein Name?» «Ich Heisse Milena», sagte ich schüchtern und wollte schon gehen als Bob sagte, «Ich lebe schon lange hier und noch Niemand kam zu mir ausser du.» Ich war entsetzt trotzdem fand ich es irgendwie cool. «Weisst du was?» fragte Bob. «Ich zeige dir meine Welt und du zeigst mir deine Welt.» Ich war einverstanden doch wusste ich, dass ich ihm nicht richtig vertrauen kann. Ich ging rauf und fragte Mama: «Kann ich bei meiner besten Freundin schlafen? Bitte, bitte?» Mama sagte wirklich «Ja». Ich frage: «Kann ich auch viermal übernachten?» Sie war misstrauisch aber ich packte meine Sachen. Ich rief Mama zu: «Ich gehe zu Lilly.» Ich machte die Tür auf und zog sie wieder zu. Ich schlich mich in den Keller. Irgendwie hatte ich ein schlechtes Gewissen. Anschliessend sah ich wieder das Licht im Schrank. Ich stieg in den Schrank ich sah Bob an einem riesigen Irgendwas herumbasteln. Er sagte: «Hallo Milena. Mit meinem Ufo gehen wir.» Ich sagte: «Ich vertrau dem Ding nicht.» Trotzdem musste ich gehen, ich habe es versprochen. Aber er bekommt Rache, wenn ich ihm meine Welt zeigte. Als wir los gingen wurde mir schlecht, in einem Ufo bin ich noch nie geflogen. Bob lachte mich aus, ich schrie ihn an: «Ich bin noch nie geflogen ok?» Bob sagte: «Ok, ok hab nur gelacht.» Als wir ankamen wurden wir von ein paar Bobs 2.0 erwartet, sie sahen gleich aus wie Bob einfach kleiner und grösser. Ich fand seine Welt super. Das Essen dort war speziell aber sooo lecker. Ich wusste ich musste gehen, ich war traurig aber in der Welt von Bob war alles gechillt und schön. Als wir wieder nach Hause flogen war es mir nicht mehr schlecht. Als wir Zuhause waren fragte meine Mutter: «Und wie war es?» «Super, lustig gemütlich, schön. Ich geh ein bisschen raus», entgegnete ich. «Ok», sagte Mama «aber um 18:00 Uhr kommst du wieder.» «Ok.» Ich holte Bob ab. Und wir gingen raus in meine Welt. Alle schauten Bob komisch an. Aber ich sagte er ist mein Roboter. Als wir um 18:00 nach Hause kamen war ich sehr müde wir schlichen uns in den Keller wo Bob im Schrank verschwand. Ich ging ihn in den Letzten Tagen immer besuchen und wir wurden gute Freunde. Wenn mir langweilig war ging ich zu ihm, wenn ich traurig war ging ich zu ihm und wenn ich glücklich war auch.