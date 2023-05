Klub der jungen Geschichten Die psycho Oma Alissa Bättig, Luzern, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Ich dachte mir, dass es wahrscheinlich einfach eine Spiegelung von Licht ist, ich sah mir das an und ich glaubte, ich sah nicht richtig. Aber dort war etwas wie ein Portal. Ich weiss das klingt verrückt, aber ich weiss das ich ein Portal gesehen habe. Ich rannte schnell nach oben und wollte das meiner Oma erzählen. Und ja, ich wohne bei meiner Oma, weil meine Eltern leider gestorben sind, bei einem Flugzeugabsturz. Seit sie gestorben sind, war das Haus mega komisch. Also eben, ich rannte zu meiner Oma hoch und sie glaubte das natürlich, da sie glaubt, dass es in diesem Haus Geister gibt und solche Kreaturen. Aber da war nichts mehr, als wir wieder zum alten Schrank gingen, da war einfach kein Portal mehr. Meine Oma musste mal wieder übertreiben und hatte im ganzen Haus Kameras aufgestellt. Man sah wirklich das ganze Haus und jede Ecke. Ich ging Mittagessen und meine Oma hatte den Computer mit den Aufnahmen am Tisch. Dann wollte meine Oma schnell etwas holen. Ich sah mir die Aufnahmen an und sah bei dem Gang im 2 Stock fiel einfach alles runter. Meine Oma kam wieder und es war einfach alles wieder so wie vorher, alles schön aufgeräumt. Meine Oma wollte unbedingt die Aufnahmen sehen. Es war einfach nichts mehr auf den Aufnahmen. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen, dass meine Oma am Durchdrehen ist und ja, das stimmt. Ich sagte ihr, dass sie sich mal beruhigen soll, und dass sie die Polizei oder Agenten oder Geisterjäger rufen soll. Es ist ja mit ein bisschen gespuckt, aber jetzt ist es so schlimm wie noch nie. Aber das wollte sie nicht, ich fragte sie wieso und sie wollte es mir nicht sagen. Das Ganze war schon sehr komisch. Ich ging der Sache mal auf den Grund. Und ich dachte mir, ich könnte doch auch mich ins Kamerasystem einloggen. Weil dann kann ich ja schon mal sehen, was sie so am Tag macht. Vielleicht sammle ich ja dann Beweise, da das doch sehr komisch war, dass sie nicht Hilfe holen wollte und dann, dass sie es mir noch nicht sagen wollte, wieso. Ich ging dann in mein Zimmer und schaute ein bisschen Fernseher. Ich schaute die Überwachungskamera Videos an. Dann gab's Essen und dann bei dem Stock über uns, klopfte es die ganze Zeit so, als würde die ganze Zeit jemand auf den Boden klopfen. Meine Oma ging schnell schauen, was das ist und als sie oben war, hörte ich einfach einen Schrei, er klang allerdings komisch, so heiser. Und schon ein paar Sekunden später war sie wieder da. Sie sagte, es wäre dort nichts und ich fragte sie, woher der Schrei kam und sie meinte, ich hätte mir das eingebildet. Am nächsten Morgen machte ich mich fertig für die Schule und als ich dann in die Schule lief sah ich ein Plakat, wo es um ein vermisstes Mädchen geht. Aber ich hatte keine Zeit es mir wirklich anzuschauen, da ich in die Schule musste. Und als die Schule aus war, schrieb mir meine Oma das ich schnell nach Hause kommen soll. Ich rannte dann schnell nach Hause. Als ich ankam, fragte ich meine Oma was los ist und sie sagte, es gibt heute früher Essen. Ich fragte wieso und sie sagte einfach. Nach dem Essen ging ich in mein Zimmer und schaute Fernseher. Ich dachte mir, wieso verheimlicht sie mir alles, das ist so komisch, oder? Und was war mit dem Schrank?! Es klopfte wieder im zweiten Stock und ich ging nach oben schauen. Meine Oma war einfach im zweiten Stock wo es so klopfte. Es war alles dunkel und sie stand einfach so dort und ich sah fast nichts. Sie sagte, ich solle sofort nach unten gehen, das machte ich auch schnell. Was machte sie da, dachte ich mir. Ich ging dann eine kleine Runde spazieren und ich sah wieder das Plakat. Ich las es nochmal durch und das Mädchen war auf dem Bild noch ein Kleinkind, aber es ähnelte mir. Sie hiess so wie ich in echt heisse, weil meine Oma nennt mich anders. Wieso weiss ich nicht. Und was auch noch komisch war, dass sie gleich alt war als sie vermisst worden ist, wie ich, als ich zu meiner Oma kam. Ich ging wieder nach Hause und schaute Fernseher. Die Nachrichten kamen, ich sehe normalerweise keine Nachrichten, aber das Mädchen war in den Nachrichten zu sehen. Und es wurde erzählt, dass ihre Eltern bei einem Flugzeugabsturz gestorben sind und sie kam eigentlich zu ihrer Oma, aber sie ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden und wird seitdem vermisst. Es kam noch etwas übers Gefängnis, aber dann platzte meine Oma rein und schrie, was ich da mache. Ich konnte ihr nicht mehr antworten, da sie mich packte und nach oben brachte. Ich wollte mich losreissen aber ich hatte keine Chance gegen sie. Sie hat mich in ein Käfig gesperrt und neben mir waren noch andere Kinder, die auch in solchen Käfigen waren. Ich dachte wieder an das Mädchen und bang, das ich das Mädchen bin, wer sonst?! Meine Oma hat sich eh raus gestellt, dass sie in Wirklichkeit eine Psychopathin ist, weil ich nicht die einzige in einem Käfig bin. Jetzt muss ich aber schauen, wie ich hier wegkomme. Ja super, ich hatte noch einen Zahnstocher in der Tasche wo ich meine Kopfhörer geputzt habe. Tja sie hätte vielleicht schauen sollen ob ich etwas habe womit ich mich befreien kann. Ich schaffte es sogar das Schloss zu knacken, jetzt hoffte ich, dass die Türen offen sind. Oh nein, die Tür war verschlossen, so ein Mist. Aber dort war noch ein kleines Fenster, das man vielleicht einschlagen könnte. Ich versprach den anderen Kindern, dass ich Hilfe holen werde. Ich probierte das Fenster so schnell und leise wie möglich einzuschlagen, sodass meine Fake-Oma nichts bemerkte. Und tatsächlich merkte sie nichts, aber ich weiss nicht, ob dort Überwachungskameras sind, also musste ich mich beeilen. Ich passte gerade noch durchs Fenster, es war ziemlich steil, aber ich schaffte es, ohne mich gross zu verletzen. Also schnell wieder los. Ich rannte schnell zum Polizeirevier. Sie wollten es mir nicht glauben. Ich weiss das klingt verrückt. Da ich die ganze Zeit sie überzeugen wollte schickten sie zwei Polizisten die gerade nichts zu tun hatten. Als wir endlich dort waren, waren sie so langsam. Wir suchten die anderen Kinder aber wir fanden sie nicht. Die Polizisten wollten schon gehen aber ich wollte ihnen noch der zweite Stock zeigen. Und es waren nur noch zwei Kinder dort von ungefähr 15 und völlig verängstigt. Jetzt glaubten die Polizisten mir und sie riefen Hilfe und fuhren die zwei Kinder und mich ins Polizeirevier. Sie suchten nach meiner Oma und den Kindern. Sie waren in einem Raum im Haus versteckt. Die Oma wurde festgenommen und die Kinder in Sicherheit gebracht. Tja, ich hatte wohl doch recht. Die anderen 15 Kinder wurden in ein Heim gebracht oder es wurde herausgefunden, wo die leiblichen Eltern sind. Die Psycho Oma wurde in ein Gefängnis- Bunker gesteckt. Sie ermittelten, was sie mit 16 Kindern machen wollten und ich musste auch viel erzählen. Und sie fanden heraus, dass sie mit all den Kindern und auch mit mir Experimente gemacht hat. Und wir wurden auch von ihr geschlagen. Und das mit der Kamera war ganz schlicht auch geplant. Und es wurden auch mit den anderen Kindern solche Versuche gemacht, die ich hatte, aber sie hat auch manchmal einfach zweieinhalb Jahre von zweien Kindern vertauscht. Tja, dort wo sie mich ins Käfig brachte, wollte sie auch solche Sachen machen. Gottseidank ist das alles vorbei und es wurde vermutet, dass diese Frau, die eben ihr Enkelkind vermisst, viele Tests gemacht hat. Wie zum Beispiel ein DNA Test und sie musste alle meine Papiere zeigen, die sie noch hatte und ein paar neue von mir. Und es dauerte nicht lange und ich durfte zu meiner echten Oma. Sie hat ein mega tolles Haus am See im Wald und einen süssen Hund. Sie ist mega cool und mega nett. Und falls ihr euch fragt, wieso ich das mit meiner Fake Oma nicht realisiert habe, ist es einfach, weil ich meine Oma nie kennenlernte. Ich wohne jetzt schon seit einem Jahr mit ihr und es ist mega cool mit ihr und wir haben viel Spass zusammen und machen viel zusammen.