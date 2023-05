Klub der jungen Geschichten Die Rache Eric Mächler, Mauensee, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher das nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher… Es wäre so offensichtlich gewesen wen ich zurück blicke. Nicht tot, nur gefangen!

Ich, Sophie und mein Bruder Fitz führten ein glückliches Leben in Storm Land, der grössten Stadt von ganz Erdia - bis die Orks aus Dark Land kamen um Blut zu vergiessen. An diesem Tag wurde unsere Familie entführt oder getötet und unser Leben für immer verändert. Nach dem nahm uns eine Frau namens Nyx auf. Nyx war eine Freundin unserer Mutter gewesen. Sie hatte uns das kämpfen mit dem Dolch Beigebracht. 12 Jahre waren mittlerweile vergangen seitdem sie uns aufgenommen hatte. Wir waren nun 18 Jahre alt und brannten auf Rache. Der Rache am Ork König Traka. Da waren wir nun auf dem Weg in Trakas Reich, den Wald des Verderbens. Ohne Nyx den sie war mittlerweile zu alt. Fitz und ich waren uns gegenseitig wie aus dem Gesicht geschnitten: Blonde Harre, helle Haut, breite Schultern, dünn und stark. Und-«He, alles in Ordnung bei dir?», unterbrach mich Fitz bei meinen Düsteren Gedanken. «Wir sind da», fügte er hinzu und lies mir keine Zeit zum Antworten. Da schaute ich auf und was ich sah verschlug mir den Atem. Vor uns ragte ein Wald so dunkel wie die Nacht auf. Man konnte ihn fast nicht ausmachen nur das Licht des Mondes Zeigte uns die Umrisse. Meine Beine zitterten so stark wie nie zu vor. Fitz jedoch sah mutig und entschlossen aus. Also lies ich mich widerstrebend von ihm in den Wald ziehen. Bei näherem Betrachten fiel mir auf das der Wald aus Tannen bestand, die einen schwarzen Stamm hatten und schwarze Tannenadeln. Es wurde immer dunkler desto weiter wir in den Morast vordrangen. Plötzlich stolperte ich über eine Wurzel. Ich sah nieder. Das war keine Wurzel, sondern der Uris eines Armes. «Ahhhh», hallte mein Schrei durch den Wald. Eine Klinge sauste nieder und warmes, schwarzes Blut lief auf meine Hände. Ein toter nein drei tote Orks… Nicht gefallen wegen uns aber wer sollte sonst… «Was», fragte ich mit brüchiger Stimme, »ist den hier passiert?» Schon versagte meine Stimme wieder. Ich sah ihn aber nicht richtig denn es war zu dunkel. Doch er wollte gerade antworten als wir ihn hörten: «Waaagh!» Das war ein Kampfschrei eines Orks. Ein Blick zu meinem Bruder reichte und wir rannten schon. Vielleicht stolperten wir mehr und schrammten unsere Haut auf. Plötzlich blieb er stehen und ich rannte in ihn hinein. Vor uns stand niemand anderes als der Herr der Orks flankiert von zwei riesigen Orks. Erkennen konnte ich ihn nur wegen dem sanften Mondschein der durch die Lichtung fiel. Wut kam in mir Hoch. Ich zückte mein Dolch wie es mein Bruder es Tat. Er war das hässlichste Ding das ich in meinem ganzen Leben gesehen hatte. Mit grünen Warzen besetzter Haut die auch grün war, stand er da und starte uns an. «Noch mehr Menschen?», brüllte Traka erzürnt. Während er diese Wörter sagte bebten seine Nasenflügel. Ich nahm zumindest an das es Nasenflügel waren den auch die waren mit Warzen übersät. Wir waren uns sicher das nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Das wurde uns jetzt klar. Wie er mi seinen Leibwachen muskelbepackt dastand… Wussten wir das wir plötzlich wie einsam und klein wir waren. Kurz: Wir hatten keine Chance. Doch plötzlich fielen die zwei Leibwachen samt Tracka tot mit einem grässlichen röchelnden stöhnen um. Und Hinter ihnen Stand niemand anderes als unsere Mutter mit Bogen bewaffnet. Nicht tot, nur gefangen! Eine Familie gegen einen Ork König.

Danksagung:

Für meine Mutter Nadine.