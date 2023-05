Klub der jungen Geschichten Die rätselhafte Schatzsuche Mirjam Portmann, Adligenswil, 3. KSS

(chm)

Ich lief in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Zu Beginn ignorierte ich dieses flackernde Licht, weil ich eigentlich in den Keller ging, um meinen verschwundenen Fussball zu suchen. Meine Neugier wurde jedoch so gross, dass ich sie allmählich gewinnen liess. Ich wollte einfach sehen, was in diesem Schrank so hell schien.

Ich öffnete ich die Schranktür, worin ein Umschlag lag, der kurz aufleuchtete. Augenblicklich verschwand das Licht aus dem Schrank. Ohne zu zögern, öffnete ich den Umschlag und in heller Schrift stand auf dem Umschlag der Name meiner Mutter. Dies bemerkte ich als ich den Brief las. Da meine Mutter vor einem Jahr an einer schweren Krankheit starb beschloss ich, dass es in Ordnung wäre, wenn ich den Brief zu lesen begann.

Im Brief stand, dass ihr Vater, welcher vor 10 Jahren starb, ihr einen Schatz hinterliess. Schlagartig wusste ich, dass meine Mutter gewollt hätte, dass ich den Schatz finde. Schlagartig stiessen mir Tränen in die Augen als ich an den Tod meiner Mutter dachte, doch heute wollte ich ein Abendteuer erleben. So, wie es meine Mutter und mein Opa stolz machen würde.

Im Brief stand ein Rätsel, welches ich lösen musste, damit ich den Schatz finden könnte. Das Rätsel lautete: «Dieser Gegenstand kauft eine Person, doch sie braucht und will ihn nicht für sich. Die Leute, die ihn haben wissen nichts davon.» Ich las das Rätsel mehrmals durch, doch wusste die Antwort jedoch nicht. Ein Satz stand zusätzlich unterhalb des Rätsels: «Du findest den Schatz im Geheimfach hinter meinem Namen.» Da ich noch einkaufen und die Blumen am Grab meiner Mutter giessen musste, ging ich los.

Es war ein regnerischer Herbsttag und auf einmal war ich am Grabstein meiner Mutter angekommen. Ich wurde wieder traurig, da sie weg war. Ich starrte auf ihren Namen und rannte dann auf das Grab meines Grossvaters zu. Dort fand ich ein kaum sichtbares, kleines Geheimfach hinter seinem Namen. Dies ergab Sinn, denn die Lösung des Rätsels war schlussendlich sein Grab. Nun musste ich nur noch den Anweisungen folgen. Im Geheimfach des Grabes, war ein kleiner Tresor, bei welchem man 4 Zahlen eintippen musste. «Im Tresor war vermutlich der Schatz.», dachte ich mir. «Zur Entschlüsselung brauchst du ein Esel und ein Taschenrechner», stand auf dem Zettel am Tresor. Weil ich kein Profi im Rätsel lösen war, aber stattdessen wusste, wie man beim Tresoren-knacken vorgehen muss, konnte ich den Tresor nach 2 Stunden bei den Zahlen 7353 knacken.

Ich gab diese Zahlen im Taschenrechner ein und fühlte mich in diesem Moment dumm. Natürlich, wenn ich den Taschenrechner umgedreht hätte, dann heisst es Esel. Schlagartig öffnete ich das Schloss. Was ich zu sehen bekam war unglaublich. In diesem Augenblick wachte ich aus meinem Traum auf. Ich brauchte eine Minute, um zu begreifen, dass dies alles nur Traum war. Rasant stand ich auf und eilte aus meinem Zimmer, in den Keller und erhoffte mir für diesen Tag ein Abenteuer.