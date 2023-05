Klub der jungen Geschichten Die reiche Obdachlose Ahmad Oumari, Sursee, 4. Primar

(chm)

Hallo mein Name ist Ahmad und ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Jedoch bin ich zuerst einmal ohne etwas zu wissen nach Hause gegangen. Dann war mir so LANGWEILIG!!! Egal was ich machte, mir war langweilig. Nicht mal Essen konnte mich aufmuntern, denn normalerweise wenn mir langweilig ist, esse ich. Dann ist alles Okey. Nur heute nicht!! Draussen war es heiss und ich bin raus gegangen. Plötzlich bemerkte ich, dass jemand immer hinter mir war. Die Frau kam mir bekannt vor. doch ich wusste nicht genau von wo ich sie kannte. Ich dachte mir noch nicht viel. Diese Person folgte mir in den Park, in den Lagen und sogar zu meiner Arbeit als Kinderarzt. Ich dachte zuerst, dass sie bestimmt ein Kind hat, denn sie wollte Medikamente für Kopf schmerzen. Natürlich war sie nur kurz da, aber sie wartete im Wartezimmer. Als ihr langweilig wurde ging sie endlich. Sie hat mich aber auch später immer wieder spioniert. Ich weiss zwar nicht wer das ist. Ich machte mir aber langsam Sorgen, dass sie mich umbringen will oder sonst etwas böses machen möchte. Plötzlich wusste ich von wo ich die Person kannte. Sie war die Obdachlose. Das schockte mich sehr. Sie hat aber ein Handy was ich komisch fand, denn Obdachlose haben doch kein brandneues Handy. So habe ich mich dazu entschieden sie auch zu spionieren. Um ihr zu zeigen, dass sie mich umsonst spioniert. Das war schon krass aber das war noch nicht alles. Sie hat mir jeden Tag etwas vor meine Haustür gestellt. Das machte mich glücklich. Einmal das, dann das und immer BESSER! Ich bekam viele teure Sachen. Zumbeispiel da wo sie mir ein Goldbarren hingelegt hat. Sie hat aber mich immer noch spioniert, was langsam nervte. Sie gab sich sogar bei meinem Job als Kinderarzt als neue Mitarbeiterin aus. Das fand ich schlau aber ich wusste ja wer sie war. Weil wie schon gesagt spioniere ich sie ja nun auch. Aber nicht so übertrieben wie sie. Letztens habe ich sie auch in einem Handyshop gesehen das neue Handy zu kaufen. Dabei hat sie schon das neuste. Wo ich nach Hause gegangen war, war dort das Handy vor meiner Tür. Auf der Hülle stand sogar mein Name. Zudem lag da auch einen Zettel. Da drauf stand: «Danke für die zwei Franken. Ich habe ein soziales Experiment gemacht. Deswegen ist das alles deins. Du bist cool. LG Obdachlose»