Klub der jungen Geschichten Die Reise im Jahr 8300 Eric, Luzern, 2. Primarschule Wartegg

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht in dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Ich zögerte. Dann aber ging ich entschlossen auf ihn zu. Ich öffnete die Tür und sah ein Buch, auf das in goldenen Buchstaben geschrieben war: ‘Die Reise im Jahr 8300’. Kaum öffnete ich das Buch, viel ein Brief heraus. Darauf stand: «Lieber Charly…», ich war geschockt, das war ja mein Name. «Du bist der erste, der seit dem 17. Jahrhundert dieses Buch gefunden hat. Es hat vor sehr langer Zeit an Autor geschrieben und hier aufbewahrt. Doch als das Haus hier renoviert wurde, kam eure Familie mit dir hier her. Erwachsene können das Licht des Buches nicht.»

Länger konnte ich nicht warten, ich fing an das Buch zu lesen.

Kapitel 1: Wow!

In einer entfernten Stadt, in einem ganz gewöhnlichen Quartier, in einer ganz gewöhnlichen Strasse, in einer ganz gewöhnlichen Gasse, lebte ein siebenjähriger Junge namens Jan. Er war blond und hatte blaue Augen.

Leider war er ein Waisenkind und sehr einsam. Eines Tages jedoch fand er einen verletzten Adler. Jan dachte nicht lange nach und nahm den Adler mit zu sich nach Hause. Nach einem Monat war der Adler wieder sehr gut drauf. Doch im Jahr 8300 lief ihm der Adler vor der Nase auf zwei Beinen fort. Jan rannte ihm hinterher und als er den Adler einholte, fiel ihm die Kinnlade bis zum Knie hinunter: Der Adler lief auf einer Tastatur herum! Daraufhin erschien eine Türe. Der Adler flog zur Tür und drückte sie auf, dann liess er Jan den Vortritt. Jan stieg durch die Tür und der Adler folgte ihm.

Kapitel 2: Alles nur Lego

Sie standen mitten in einem Wald aus Lego im Gebirge. «Wow!», sagte Jan. «Ist das dein zuhause?». «Ja», sagte der Adler. Da bemerkte Jan, dass der Adler plötzlich aus Lego war. «Bin ich auch aus Lego?», fragte Jan fassungslos. «Ja», sagte der Adler. «Und was machen wir jetzt?». «Wir gehen ins Hotel Bau», antwortete der Adler. Eine Stunde später erreichten sie das Hotel Bau. Es stand auf der Spitze des Berges und war von Lego umgeben und selbst ebenfalls aus Lego.

Kapitel 3: Oh mein Gott!

Sie gingen zur Reception und mieteten sich das Zimmer 8300. Der Angestellte erklärte ihnen den Weg: «gerade aus, links, gerade aus, links, links, links, rechts, links, links, links, rechts, rechts, rechts, rechts, links, gerade aus, gerade aus, gerade aus, links, zurück. Am Morgen könnt ihr gleich aus dem Fenster ins Lego springen, um zur Reception zu gelangen und euch den Weg zu ersparen. Zum Frühstück bekommt ihr eine Legotorte nach Wunsch.» Am nächsten Morgen sprangen sie aus dem Fenster, aber nicht ins Lego, sondern in eine Türe…

Kapitel 4: Verfolgung

Kaum hatten sie sich in der neuen Landschaft umgesehen - sie standen auf einem Berg neben einem Schloss - begann es in Strömen zu regnen und sie wurden in ein Abwasserrohr gespült. Eine Sekunde später tropften sie aus dem Wasserhahn ins Schloss. Die Bewohner des Schlosses hatten den Wasserhahn absichtlich geöffnet gelassen, um Besuch zu kriegen. Sie gingen an einer stillstehenden Wanduhr vorbei. Doch kaum waren sie an der Uhr vorbei, schlug die Uhr zwölf (Dong, Dong, Dong…) und etwas Weisses zischte vorbei. Von Furcht ergriffen rannten sie los bis hinauf zum Bergfried, dann wieder runter ins Verliess und hinauf in den Thronsaal, danach wieder raus ins Klo – Schwups!

Kapitel 5: Stress

Nach einer minütigen Reise standen sie geschrumpft an einem ’GraviTrax’-Start, gerade vor einer Kugel. «Drei, Zwei, Eins, Start!», erklang eine Stimme. Jan und der Adler rannten fort. Die Kugel rollte ihnen den ganzen Weg hinterher: Zuerst 18 Kurven, dann im Kreisel herum, bis ihnen schwindlig wurde und dann ins Loch des Kreisels. Dann düsten sie durch die Kanone, weiter durch den Looping und schliesslich bekamen sie auch noch vom Katapult einen Klaps auf den Po. Zum Glück blieben sie von der Kugel verschont. Dann rannten sie bis zum Ziel, wo eine Tür auf sie wartete.

Kapitel 6: Mach mal halblang!

Plötzlich standen sie vor einer Kugel im Perplexus. Dieser begann sich zu drehen und die beiden purzelten zusammen mit der Kugel los: Zuerst eine Einwand-Strecke, dann im Slalom, durch einen Looping, in eine Röhre hinein, über eine Rüttelbahn, dann über eine Schiene bis ins Ziel.

Kapitel 7: Sehr seltsam

Jetzt standen sie in einem ganz gewöhnlichen Zoo. Gewöhnlich? Also eigentlich das Gegenteil. Die ‘Tiere’ waren echte Mischlinge. «Oh mein Gott», sagte Jan. «Was ist denn das?». «Ich glaube, diese Tiere müssen mal zum Arzt gehen», sagte der Adler lachend, denn die Tiere waren wirklich komisch. Es gab ein Löwe mit Zebrahinterteil, ein Affe mit Froschhinterteil, ein Elefant mit Maushinterteil, ja sogar eine Giraffe mit Ameisenhinterteil. Und im ‘Krankenhaus’ lag ein Krokodil, welches sein Känguruhinterteil gefressen hatte. Ein Tag später liefen sie zum Ausgang, wo sie wieder eine Türe vorfanden, aber keine gewöhnliche…

Kapitel 8: Endlich zurück

Dann standen sie zuhause. Jan kochte Kakao und der Adler deckte den Tisch.

Hier war das Buch zu Ende. Dann ging ich hinauf und erzählte am Esstisch meine Eltern davon.