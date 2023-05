Klub der jungen Geschichten Die Reise in eine andere Welt Malin Luisa Wolff, Baar, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging langsam auf den Schrank zu. Meine Schritte halten durch den Keller. Ich streckte meine Hand nach dem Staubigen Griff aus und öffnete die Tür. Während ich die knarzende, alte Tür öffnete befürchtete ich schlimmes, doch es geschah nichts, nur das Licht wurde so hell, dass ich meine Augen führ einen Moment schliessen musste. Als ich meine Augen wieder öffnete sah ich das alte, staubige und dreckige Kleider im Schrank hingen. Ich schob die dreckigen Kleider zur Seite und ging in den Schrank, weil ich wissen wollte, was das helle Licht bedeutete. Ich stand in dem Schrank, PLÖTZLICH wurde es wieder hell, meine Augen schlossen sich und dann wurde ich bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam fand ich mich in einer Höhle wieder, nicht in einer dunklen, unheimlichen Höhle, sondern in einer gemütlichen, nett eingerichteten Höhle. Irgendjemand hatte diese Höhle wie ein eigenes zuhause eingerichtet mit einem Blätter Bett, einem Baumstamm mit Blüten bedeckt als Sitzbank und auf dem Boden lag ein geflechteter Teppich aus langen, dünnen Estern. Ich sah mich um und entdeckte einen Ausgang, der mit langen Lianen versteckt war. Ich ging in die Richtung des Ausgangs, als ich Stimmen draussen hörte ich schlich vorsichtig näher, um etwas zu verstehen. Ich hörte zwei Mädchen miteinander reden, ich ging noch ein Schritt weiter um noch mehr zu verstehen. KNACKS! Ich schaute eschrocken zu meinen Füssen, ein zerbrochener Ast lag unter meinem Fuss. Ich lauschte, die Stimmen waren verstummt. Die Lianen bewegten sich langsam zur Seite, ich sah zwei Mädchen die mich interessiert anschauten. Das eine Mädchen fragte mich, wer ich sei und wie ich heisse. Ich antwortete ihr mit zittriger Stimme. Ich fragte die beiden Mädchen dasselbe, die grössere der beiden hiss Adriana und die kleinere hiss Cleo. Sie wohnten in dieser Höhle. Ich bat sie mir zu helfen wieder nach Hause zu kommen. Sie sagten das sie mir gerne helfen, doch es gab ein Problem, Sie erzählten mir das eine Böse Königin dieses reich regierte. Jede und Jeder der dieses Reich betrat wollte die Königin nicht mehr rauslassen. Sie erzählten mir noch ein Parr Sachen über die Herrscherin. Danach packten wir Proviant und ein Paar Snacks für die Reise ein. Dann gingen wir los. Wir kamen an einer schönen Blumenwiese vorbei, an einem Hellblauen, glitzernder und klaren See vorbei. Nach ein paar Stunden kamen wir zum Palast der Königin wir schlichen uns in den Palast. Ich fragte die zwei Mädchen, was wir hier machen. Sie antworteten mir mit im Palast ist das einzige Portal zurück in deine Welt. Wir schauten um die Ecke die Königin war nicht da nur ein paar Wachen liefen durch den Raum. In der Mitte stand der Alte Schrank. Cloe und Adriana sagten mir das, wen die Wachen abgelenkt sind, sollte ich in den Schrank gehen und die Tür zu machen. Ich fragte sie, was sie machen, aber da waren sie weg. Ich wartete nach einer Weile hörte ich einen lauten Knall. Alle Wachen rannten in die Richtung des Knalls. Ich zögerte nicht lange ich rannte zum Schrank ging hinein und schloss die Tür. Da war es wieder das helle Licht. Ich öffnete meine Augen ich war wieder in dem Keller. Das, was ich erlebt hatte, musste ich unbedingt meiner Freundin erzählen. Am nächsten Tag in der Schule. Meine Freundin Mari glaubte es fast nicht. Ich musste es ihr mehrmals erzählen dass sie es Glaubte. Sie meinte so etwas interessantes habe sie noch nie erlebt.

ENDE