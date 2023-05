Klub der jungen Geschichten Die Reise ins Traumland Mattias Fluder, Eschenbach, 4. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Aber zuerst zurück zum Anfang.

Ich heisse Frank und bin 12 Jahre alt. Mein Freund Tom und ich hingen ein bisschen rum, bis wir auf eine Kellertür stiessen. Dort zögerten wir für einen Moment und gingen in den verlassenen Keller. Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Tom stieg sofort ein Licht auf! Er sagte, dass dies ein verzauberter Schrank ist (Tom besitzt eben ein Legendenbuch mit allen Legenden drin). Er sagte, diese Legende sei eine sehr seltene Legende. Er überlegte und kam zum Ergebnis, dass dies ein Traumportal sei!

Dazu sagte ich nicht viel, schliesslich habe ich keine Ahnung von Legenden. Anschliessend freute ich mich sehr. Tom las aber, dass es einen Spruch gibt, den man aufsagen muss. Zum Glück stand der Spruch im Buch. Tom sagte ihn auf und die Tür öffnete sich. Ich freute mich in die Traumdimension zu gehen, weil ich sehen wollte, wie es dort aussah. Wir gingen hinein und kamen direkt wieder raus. Das aber, auf der anderen Seite des Schranks. Überall waren Süssigkeiten zu sehen und die Seen waren voller Sirup. Ich freute mich so, dass wir in der Traumdimension gelandet waren. Als wir ein bisschen rumliefen sahen wir komische Gestalten die langsam auf uns zukamen. Tom erkannte die Gestalten und freute sich plötzlich. «Es sind Indianer!», sagte Tom plötzlich. Ich erschrak zwar richtig, aber wir wussten, dass die Indianer ruhige Menschen waren. Sie begrüssten uns und wir erzählten von der Reise ins Traumland. Etwa drei Tage blieben wir bei den Indianern. Als wir weiterliefen, sah Tom eine kleine Höhle, wo ein helles Licht schien.

Als wir rein gingen, stand da eine riesige Truhe. Tom fing plötzlich an zu zittern, als er die Truhe sah. Er sagte, dass diese Truhe ein Portal sei, welches dich in die Hölle schickt! Wir rannten schnell nach draussen und schrien herum. Die Indianer merkten, dass sofort und kamen zu uns. Wir waren so bleich, dass man meinte, dass wir in weisser Farbe getaucht wurden. Als wir wieder zu uns kamen, erzählten wir von dem Portal. Die Indianer sagten, dass sie das Portal auch schon gesehen haben. Tom und ich beschlossen, wieder nachhause zu gehen. Als wir uns verabschiedet hatten, gingen wir zurück zum Portal. Wir stiegen rein und freuten uns, als wir wieder zuhause waren. «Das waren die besten Tage meines Lebens!», jauchzte Tom mit einem freudigen Gesicht.