Klub der jungen Geschichten Die Reise mit der obdachlosen Frau Robin Maury, Zug, 5. Primar

(chm)

«Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück.»

«Hallo ich heisse Robin und bin 11 Jahre alt. Ich lebe in Zug in der Schweiz. Und meine Lieblingsaktivität ist es in die Ferien zu gehen.» Als ich gestern aufgestanden bin, musste ich Einkaufen gehen. Da stand ich vor dem Supermarkt. Und sah eine obdachlose Frau, die ganz allein vor dem Supermarkt sass und sehr traurig wirkte. Zuerst machte ich mir keine Sorgen, doch im Supermarkt dachte ich immer an die Frau. Als ich dann wieder raus ging, habe ich ihr 2 Franken in den Hut geworfen. Da erschrak ich. Hinter ihr ging eine Tür auf, sie lief hinein, ich kam ihr nach. Da war überall Gold und Silber. Sie sagte: «Du kannst dir alles nehmen, was du willst!» Ich glaubte meinen Ohren und Augen nicht mehr. Da gab sie mir einen grossen Sack und ich konnte so viel Gold und Silber nehmen, wie ich wollte. Am nächsten Nachmittag habe ich dann das Gold und Silber gegen Geld eingetauscht. Im Ganzen habe ich 100 Millionen Franken bekommen. “Mit diesem Geld werde ich in die Ferien gehen,” dachte ich mir. Also packte ich meine Sachen und machte mich bereit. Die obdachlose Frau nahm ich auch mit. Dort möchten wir vor allem eine Stadt besuchen. Die Stadt, die wir anschauen möchten, ist Buenos Aires. Im Flugzeug lernten wir uns dann besser kennen. Nun wusste ich, wie sie heisst und was sie gerne macht. Zufälligerweise ist ihre Lieblings-aktivität auch das Reisen. Im Flugzeug hatten wir sehr viel Spass. Wir spielten viele Spiele und schauten zusammen Filme an. Als wir anka-men hatten wir Hunger. Also gingen wir in den Supermarkt etwas Essen kaufen. Als wir wieder rauskamen, sahen wir einen obdachlosen Mann. Die Frau, gab dem obdachlosen ihr Sandwich und wir fuhren dann zusammen ins Hotel. Am nächsten Tag gingen wir die Stadt anschauen. Es machte uns viel Spass. Eine Woche später flogen wir dann wieder nach Hause.

Wir bedankten uns für die schöne Zeit und verabschiedeten uns.

Ich ging nach Hause und sie zu ihr nach Hause. Am Abend dann konnte ich gut und fröhlich einschlafen.