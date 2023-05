Klub der jungen Geschichten Die Reise zum Mars Nik Engelberger, Luzern, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann.

Leider zu sicher.

Es war der 8.9.2030. Wir waren drei Astronautenteams. Die ersten, die zum Mars fliegen sollten. Wir waren 21 Personen, verteilt in drei Raketen. Unser Team war das erste.

Unser Start war erfolgreich, was sehr wichtig für diese Mission war.

Das Ziel war eine Marsbase zu bauen und einen Skyhook einzurichten.

Ein Skyhook ist eine Art Schleuder, die Raumschiffe einfacher starten und landen lässt.

In meinem Team waren Tom und Tim, meine besten Freunde. Sie waren aber auch Zwillinge. Ihr Job war es immer wieder der Zentrale, unseren Stand durchzugeben. Mario, Sam, Patrick, Noah und ich (Felix) waren dafür zuständig, die Rakete auf Kurs zu halten. Uns wurde mitgeteilt, dass die zweite Rakete (Diamond 2) erfolgreich gestartet war. Unsere Rakete (Diamond 1) hatte die Hälfte der Materialien für die Marsbase. Die zweite Rakete (Diamond 2) hatte den Rest. Die letzte natürlich den Skyhook.

Nach einigen Tagen hatten wir nichts von der letzten Rakete (Diamond 3) gehört, also beschlossen wir, die Zentrale anzufunken. Sie sagten: ‘‘Die Diamond 3 verspätet sich um einige Tage.’’ Wir hatten ein Treffen im Cockpit, wir mussten unsere Pläne mit dem Aufbau umstellen, da der Skyhook später kam. Die Landung auf dem Mars war in wenigen Stunden. Die Marsrover suchten einen Landeplatz und wo der Aufbau der Marsbase sein sollte. Die Koordinaten des Landplatzes wurden auch an die Zentrale weitergeleitet. 20 Minuten vor der Landung machten sich alle bereit. Es ruckelte 15 Minuten lang ein bisschen, aber danach waren wir auf dem Boden. Den Mars zu betreten, war eine grosse Ehre. Die Motivation war bei allen hoch, bis wir die Nachricht bekamen, dass die Diamond 3 nicht starten konnte. War es vorbei? Nein! Aber unsere einzige Hoffnug war die Marsbase so schnell wie möglich aufzubauen.

Es hing davon ab, wie schnell die Diamond 3 startete. Wir hatten zwei Monate um die Marsbase aufzubauen. Unser Vorrat an Essen und Trinken reichte knapp für drei Monate. Wenn die Diamond 3 spätestens in zwei Monaten starten könnte, würde es reichen. Es war einen Monat lang die gleiche tägliche Routine. Aufstehen, dann an der Marsbase arbeiten, Essen, aufs Laufband und Weiterarbeiten. Nach einem Monat war der Hauptteil der Marsbase aufgebaut.

An einem Tag bekamen wir sehr gute Nachrichten, die Diamond 3 konnte starten.

Wie gesagt, wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen könnte.

Leider viel zu sicher. Wir hatten alle eine Versammlung in der Hauptbase.

Unser Team und das zweite Team, schauten alle zusammen den erfolgreichen Start der Diamond 3 und wie sie auf Kurs kam. Der Aufbau der Marsbase kam immer näher ans Ende. Es waren drei Tage vorbeigegangen, als wir erfuhren, dass die Diamond 3 vom Kurs abkam. Sie machte einen Stopp auf dem Mond. Sie werden den Skyhook, der bereits auf dem Mond gebaut wurde, benutzen. Die Stimmung sank für einige Tage, Noah und Sam behaupteten, dass die Diamond 3 abgestürzt sei, was zum Glück nicht stimmte.

Tom und Tim waren immer am Arbeiten, sogar in der Mittagspause. Sie wollten die Marsbase so schnell wie möglich fertigstellen.

Am 14.11. 2030 waren wir mit der Marsbase fertig. Früher als geplant. Der Start auf dem Mond verzögerte sich schon wieder. Wir bekamen den Auftrag, nach dem kaputten Marsrover zu suchen, um ihn zu reparieren. Er war ziemlich in der Nähe.

Wir nahmen ihn für die Reparatur zurück in die Garage und bauten eine neue Batterie ein. Sein Solarpanel putzen wir und sendeten ihn wieder raus.Die Zeit verging einfach. Wir mussten warten, bis die Diamond 3 auf dem Mond startete. Wir versammelten uns alle, um über den Aufbau des Skyhooks zu reden, als wir mitbekamen, dass die Diamond 3 erfolgreich gestartet war und in zwei Tagen bei uns sein wird.

Wir mussten den Marsrover wegschicken, weil er genau auf dem Landeplatz am Aufladen war. Auf dem Mars war es wichtig immer wieder Krafttraining zu machen, wegen des niedrigen Muskelbrauchs. Die Knochen, Muskeln und das Herz werden im All schwächer also war ein tägliches Training erforderlich, um das zu verhindern. Die zwei Tage vergingen recht schnell und wir sahen wie die Diamond 3 immer näher kam. Als sie vollständig gelandet war, begrüssten wir alle und begannen gleich mit dem Aufbau des Skyhooks. Der Skyhook aufzubauen dauerte nur ein bis zwei Tage, mit so vielen Personen. Es gab für niemanden einen Grund eine Pause zu machen, weil sobald der Skyhook aufgebaut war, war diese Mission fertig und alle kämen an Weihnachten nach Hause. Der Skyhook war bereits nach fünf Stunden aufgebaut und am nächsten Tag in Gang gesetzt. Am Mittag genossen wir den Mars noch ein letztes Mal, bevor unser Team das erste war, das in die Rakete stieg und nach Hause flog. Jetzt sitze ich in der Rakete und schreibe das ganze Erlebnis auf. Ich weis auch schon, was ich meiner Frau auf Weihnachten schenke. Sand vom Mars in vielen Glaskugeln als Kette!

Am Ende ist alles gut gegangen und die Marsmission war erfolgreich abgeschlossen!