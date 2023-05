Klub der jungen Geschichten Die Retterin in Not Emma Martin, Malters, 6. Klasse

(chm)

Die Retterin in Not

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Sie gab mir eine lange, aus Silber gefertigte Kette mit einem kleinen, aus Gold gefertigten Engel, der am Ende der Kette baumelte. Ich war erstaunt und mein Herz pochte vor Neugier, ich kniete hin und schaute ihr tief in die Augen. Nach etwa 30 Sekunden, schloss sie die Augen und hängte mir die Kette um den Hals. Ich schloss meine Augen auch. Als ich sie wieder öffnete war die Obdachlose verschwunden. Ich schaute mich um und stand auf. Ich schaute die Kette genauer an und lief zum Bäcker nebenan und fragte: «Haben Sie eine Obdachlose gesehen?» Der Bäcker kam näher und flüsterte mir ins Ohr: «Ja, sie ist jeden Tag vor dem Laden und fragt die Leute nach Geld oder Essen. Aber… hast du etwas von ihr etwas bekommen?» Ich ging einen Schritt zurück und stotterte vor Angst, aber auch aus Neugier: «Ja, das habe ich.» Der Bäcker schaute mich mit bösen Augen an und schrie mich so laut an, wie es noch nie jemand gemacht hatte: «Gib es mir sofort!» Ich zuckte zusammen und rannte aus dem Laden. Der Bäcker folgte mir bis zu mir nach Hause. Als ich im Vorgarten war, packte er mich an der Jacke und schaute mir in die Augen. Ich war starr vor Angst und konnte mich nicht bewegen. Er riss mir die Kette vom Hals und legte sie sich um. In diesem Moment kam wie aus dem Nichts die Obdachlose und schlug den Bäcker auf den Kopf. Er fiel um und war bewusstlos. Ich rannte zu ihr und sagte: «Danke! Woher kommst du so plötzlich? Und was hat es mit dieser Kette auf sich, erklär es mir bitte!» Die Obdachlose nahm die Kette dem Bäcker weg und drückte sie mir in die Hand. «Nimm sie und komm zu mir, ich zeige es dir!» Ich ging langsam und erschöpft der Obdachlosen hinterher. Als wir nach etwa 10 Minuten vor einem Theater standen, drehte sie sich um und schloss die Tür auf. Ich trat mit klopfendem Herz ein, wir setzten uns und sie erklärte was geschehen war: «Also, diese Kette lässt mich erscheinen, sobald du auf den Engel drückst. Ich habe magische Kräfte. Ich kann sehen, wenn jemand in Gefahr ist. Bei dir habe ich auch etwas gesehen. Wenn du also in Gefahr bist, drücke auf den Engel und ich werde dich retten! Und nimm dich in Acht vor dem Bäcker! Er jagt alle, die von mir etwas bekommen haben, die Sachen sind eben sehr wertvoll. Falls du ein kleines Mädchen mit auffällig roten Haaren siehst, rette sie! Er hat es auf dich und das Mädchen abgesehen. Ich habe dem Mädchen eine Goldmünze gegeben, damit sie mehr Mut hat!» Ich sass da mit grossen Augen. Nur ein leises «Okay» kam aus meinem Mund. «Welche Gefahr hast du bei mir gesehen?» fragte ich. Sie antwortete nicht und verschwand lautlos in der Kette.

Ich ging hinaus und setzte mich auf eine Parkbank am Flussufer. Ich beobachtete die Leute. Da sah ich von Weitem das Mädchen mit den roten Haaren, von der die Obdachlose gesprochen hatte. Sie spielte auf dem auf dem Steg. Und hinter ihr stand ein Mann. Da gab es mir einen Stich ins Herz: Es war der Bäcker! Mir kugelten Schweissperlen die Stirn hinunter. Ich schaute genau hin und sah, wie er das Mädchen vom Steg schubste. Sie fiel ins Wasser. Ich rannte hin und sprang kopfvoran ins Wasser. Ich schwamm zu ihr und packte sie. Doch die Strömung war zu stark, wir schwammen Richtung Kraftwerk und der riesigen Turbine entgegen! Ein grosser, morscher Ast schwamm in die Turbine und zersplitterte. Das würde uns auch passieren. Wir waren noch einen Meter vor unserem grausamen Tod. Ich schloss die Augen, spürte ein Rumpeln und mir kamen die Tränen. Dann wurde mir schwarz vor den Augen.

Ich wachte auf und lag an Land, neben mir stand die Obdachlose und das Mädchen. Die Obdachlose lächelte mich behutsam an und sagte: «Das Mädchen hat dich gerettet. Sie hat den Engel gedrückt und ich erschien und konnte euch vor dem Tod retten!» Ich stotterte leise: «Danke!» Eine junge Frau kam angerannt und schrie mit Tränen im Gesicht: «Danke, dass du meine Tochter gerettet hast!» Ich lachte ein wenig und sah die Frau an: «Bitte.» Ich verabschiedete mich von beiden und ging mit der Obdachlosen nach Hause. Ich setzte mich und sah sie glücklich und müde an. Doch sie verschwand leise und ohne ein einziges Wort. Ich schloss die Augen und wollte etwas schlummern, doch da hörte von der Küche her Mamas Stimme: «Komm, steh auf! Du musst zur Schule!» Da bemerkte ich, dass es nur ein Traum war.