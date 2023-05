Klub der jungen Geschichten Die Rettung von Ostern Fabio Bader, Stans, 6. Primar

Die Rettung von Ostern

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Aber jetzt gehen wir ein bisschen in der Zeit zurück. Ah, hallo ich heisse Tim, Tim Walter ich bin 10 Jahre alt und liebe Sport ich habe meistens einen NHL Pullover, Trainerhose und Fussball Cap an. Ich freue mich sehr auf Ostern, weil es schon in zwei Wochen ist und weil ich Schokolade über alles liebe. Ich bekomme immer den grössten Osterhasen der Familie. Ich träume immer das ich einen Osterhasen begegnen werde aber ich weiss nicht ob mein Traum in Erfüllung geht aber man weiss nie. Aber eines Tages hörte ich vom Keller ein ,,Hoppel Hoppel» ich ging leise nach unten aber ich sah niemanden als ich mich umdrehte sah ich einen Schrank der schon lange nicht mehr geöffnet worden war. Ich sah ein Leuchten und als ich in öffnete sah ich ein Portal zu einer anderen Welt und gerade hüpfte ein Hase herein ich ging im nach ich war in einer Art von Strudel. Als ich aufwachte lag ich auf einer Wiese als ich herum schaute sah ich nichts als Gras, Gras und nochmals Gras, aber da ist doch etwas eine Fabrik die Osterhasen Fabrik stand oben auf einer Tafel. Ich sah Hasen die, die Eier bemalten und andere die zu den Hühnern rannten und ein paar die, die Eier in Schokoladen Eier verwandelten. Ich sah zum ersten Mal den Osterhasen der sah was zu machen war. Plötzlich lief ein Hase neben mir vorbei zuerst rannte er vorbei dann drehte er sich um und rief laut umher ,, hier ist ein Mensch» alle Hasen schauten mich an und ich sagte ganz leise ,, Hallo» alle Hasen schauten mich komisch an, ich dachte nur was habe ich gemacht. Dann kam der Osterhase zu mir und sagte stolz ,,Hallo» ich fragte nur,, wo bin ich hier » der Osterhase sagte ,, in der Osterwelt «. Alles war still bis der Osterhase mit der Hand Schippte und alle Hasen klatschten. Der Osterhase zeigte mir die ganze Fabrik von dem weissen Ei bis zum Schokoladen Ei. Ich war erstaunt und gleichzeitig enttäuscht jetzt weiss ich zwar was es den Osterhasen gibt aber ich kann es niemanden beweisen. Und als der Osterhase sagte das, das Portal nur bis Ende Ostern offen ist und das sie mir dann ein Trank des Vergessens geben müssen war auch nicht gerade cool. Doch ich durfte mithelfen, weil ja bald Ostern ist können sie jede helfende Hand brauchen. Ich durfte die Ostereier bemalen ich machte viele verschiedene Muster doch plötzlich kamen viele Hasen rein gestürmt und sagten,, die Wölfe sie kommen rettet euch alle «. Das Hasen Militär kam mit dem Eier Katapult. Als wir alle in Sicherheit waren fing der Osterhase an zu heulen ,, ist das, das Ende von Ostern». Da denkte ich wenn das, das Ende von Ostern ist bekomme ich keine Schokolade mehr das darf nicht passieren ich stand auf und sagte ,, wer hilft mir Ostern zu retten » zuerst sagte niemand etwas doch dann riefen alle Hasen ,, wir helfen dir». Und plötzlich springte eine Horde von Hasen hinter Tim her. Als die Wölfe das sahen greiften sie zuerst an doch dann drehten sie um und rennten weg. 1 h später übergab der Osterhase Tim einen riesen Schokohasen und Tim war erstaunt als er in sah. Doch da kam ein Hase angerannt und rief ,, Osterhase, Osterhase das Portal schliesst sich». Und da sagte der Osterhase Tim renn wenn sich das Portal geschlossen hat kannst du nicht mehr nach Hause. Tim rannte und rannte und hechtete ins Portal und eine Sekunde danach schliesste es sich. Tim mit dem riesen Schokohasen in der Hand musste zuerst einmal tief durch atmen und dann hatte er plötzlich alles vergessen. Der normale Alltag kehrte zurück und vielleicht sieht Tim denn Osterhasen mal wieder.