Klub der jungen Geschichten Die Rückkehr Luka Sebic, Zug, 3. Sek

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Mein Name ist Mia und ich lebe allein mit meinem Vater in Philadelphia. Mein Vater und meine Mutter sind getrennt, da sie oft miteinander Streit hatten. Meine beste Freundin feiert ihren Geburtstag diesen Freitag. Sie hat mich und noch ein paar andere Freundinnen eingeladen.

Es ist Freitag, meine Freundinnen und ich laufen gerade von unserem Schulweg in die Stadt, um den Bus nachhause zu nehmen. Wir haben gerade über die Party heute Abend gesprochen, als ich eine obdachlose Frau am Steig bemerkte. Ich warf der Frau zwei Franken in den Hut und dachte mir nichts dabei. Der Bus ist gerade an der Haltestelle angekommen. Gerade als ich in den Bus steigen wollte, hatte die Frau angefangen zu reden. Sie hatte eine Kapuze über ihrem Kopf, also konnte ich sie nicht erkennen. Ich sah nur, wie sie leicht grinste und sie sprach zu mir: «Viel Spass an der Party». Ich blieb wie erstarrt stehen und konnte mich nicht rühren. In meinem Kopf wurde alles leise. Meine Freundin packte mich am Arm und zog mich in den Bus hinein.

2 Stunden später: Seit 2 Stunden mache ich mir schon Gedanken über den Vorfall vorher in der Stadt. Es war so seltsam und beängstigend zugleich. Ich glaube jedoch, dass die Obdachlose mir nur viel Spass wünschen wollte und dass nicht mehr dahintersteckt. Ich mache mir zu viele Gedanken.

1 Stunde vor Partybeginn: Ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich das gelbe oder das blaue Kleid tragen. Ich glaube, ich nehme das blaue Kleid.

Die Haustür klingelt.

«Ja ich komme gleich.» Ich habe mir das Kleid angezogen und öffnete die Tür. Es war eine Freundin, mit der ich auf die Party gehen wollte. «Ich bin gleich bereit.» Ich und meine Freundin fangen an, zur Party zu laufen, da sie nicht allzu weit entfernt von mir zuhause ist.

Kurz bevor wir bei der Party ankamen, hörte ich auf zu laufen. «Hast du das gehört?», habe ich meine Freundin gefragt. «Nein, was meinst du?» Ich schaute auf das Gebüsch und sagte: «Ich dachte, ich hätte da was gehört.» «Ach komm, da war nichts.»

Wir klingeln an der Haustür. Meine Freundin macht die Tür auf und begrüsst uns. Wir geben ihr unsere Geschenke und machen es uns gemütlich. Die Party ist in vollem Gange und alle haben Spass. Ich gehe zu meiner besten Freundin. «Ich wollte fragen, wo die Toilette ist?» «Oben rechts, das erste Zimmer.» «Alles klar, danke.» Ich laufe die Treppen hoch und gehe auf die Toilette. Ich trockne meine Hände und bemerke zugleich, dass die Musik ausgegangen ist. Nicht 2 Sekunden später höre ich schreie von unten und bemerke, wie Leute aus dem Haus rennen.

Ich eile die Treppen herunter. Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Niemand ist mehr im Haus und ich sehe meine beste Freundin, wie sie bewusstlos neben den Treppen liegt. Neben ihr liegt ihr Handy, auf der die Nummer 911 stand. Ich schaute nach vorne und da stand sie.

Meine Mutter. Mit den gleichen Kleidern wie die Obdachlose von vorhin. Sie schaute mir tief in die Augen und machte nichts, ausser eines. Sie grinste…