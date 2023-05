Klub der jungen Geschichten Die Schatulle zur Freiheit Olivia Elgass, Luzern, 3. Oberstufe

(chm)

Wir waren uns sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher.

Wir, das sind ich und William. Wir sind das perfekte Paar: erfolgreich und angesehen. Wir planen das perfekte Haus, werden nächsten Monat die perfekte Hochzeit feiern und später die perfekten Kinder haben.

Punkt sieben sitze ich an meinem Bürotisch. Meine Sekretärin bringt mir gerade meinen Kaffee mit einem halben Würfel Zucker. Ich rücke etwas gereizt meine nach Farben sortierten Textmarker zurecht. Auch die Tastatur und die Maus sind nicht so ausgerichtet wie sonst. Die Dossiers vor mir sind unordentlich gestapelt. Ich schreie innerlich und mache mir im Kopf eine Notiz, dass wir der Reinigungsfrau kündigen. Ich bereite mich auf das erste Meeting vor, das in 8 Minuten anfängt. Das Telefon klingelt und unterbricht meine Gedanken. Stöhnend nehme ich den Hörer und schnauze meine Sekretärin an. Sie weiss, dass ich nicht gestört werden will. Entschuldigend erklärt sie, dass es meine Mutter ist. Ach ja, meine Mutter. Zuletzt habe ich mit ihr an Weihnachten telefoniert, um ihr zu sagen, dass William und ich ein wichtiges Geschäftsessen haben und nicht mit der Familie feiern werden. Wahrscheinlich will sie mich wieder zu einem Familienessen einladen. Ich rolle mit den Augen. Ich lasse sie durchstellen und begrüsse sie mit einem zuckersüssen „Hallo Mama“. Sie weint. Mama weint nie. Meine Grossmutter ist gestorben. Ich sinke tiefer in meinen Stuhl. Meine Mutter redet weiter, aber ich höre nicht zu. Ich lege auf. Omi ist tot? Meine Omi. Meine Eltern waren sehr erfolgreich, viel unterwegs und nie da. Sie hatten nie wirklich Zeit für mich. Omi schon. Omi hatte immer Zeit. Und jetzt ist sie tot, ich kann es nicht fassen. Wann habe ich Omi zum letzten Mal gesehen? Ich weiss es nicht mehr genau. Es muss Jahre her sein. Ja, wir haben ab und zu telefoniert. Ein Trauergefühl kommt in mir hoch. Ich kann nicht verhindern, dass mir eine Träne über die Wange läuft. Nicht ich habe sie angerufen. Jedes Mal hat Omi mich anrufen. Ich war immer so beschäftigt, so habe ich sie auch ab und zu weggedrückt. Sie war mir nie böse. Sie hat meist einfach etwas später wieder angerufen. Mir fällt ein, dass ich auch ihren letzten Anruf weggedrückt habe. Der Gedanke daran schnürt mir die Kehle zu. Ich wollte sie doch später anrufen und habe es nicht getan. Es wird aber kein später mehr geben. Ich schaue auf die Uhr. Mein Meeting fängt gleich an. Ich sehe das Bild von Omi vor mir, rieche ihren Lavendelgeruch und spüre ihre liebevolle Umarmung. Abrupt stehe ich auf und weiss, dass ich den nächsten Flieger nach Hause nehmen will. Jetzt brauche ich jemanden, der mich in den Arm nimmt, wie es Omi immer getan hat. Das Büro von William ist im gleichen Gebäude. Ihm gehört die Bank. Ich bin im Verwaltungsrat. Ohne anzuklopfen, betrete ich sein Büro. William wird mich trösten. Er ist am Telefon und schaut mich ein wenig genervt an. Eine weitere Träne kullert mir die Wange herunter. William macht eine Handbewegung, dass ich weggehen soll. Ich stehe vor ihm und warte stur. Er macht Witze am Telefon und lacht. Hallo? Nach gefühlt einer halben Stunde brechen meine Beine unter mir zusammen und ich sinke auf den Boden. Ich weine noch stärker. Nach einer gefühlten Ewigkeit legt er den Hörer auf und schaut mich säuerlich an. Schluchzend erzähle ich ihm, dass Omi tot ist und ich sofort zur Beerdigung fliegen will. Mir wird bewusst, dass er Omi nie kennengelernt hat. William steht auf und sein Blick irritiert mich. Innerlich flehe ich ihn an, dass er mich jetzt in den Arm nehmen und trösten soll.

William aber fragt trocken, ob das mein Ernst sei. Da wir in zwei Tagen noch eine wichtige Sitzung hätten und ich hier genug zu tun habe und sie nicht auf mich verzichten könnten. Ich starre ihn verständnislos an. Meine Trauer verwandelt sich in Wut. Wie kann er das sagen? Ich bin fassungslos. Ohne Worte verlasse ich sein Büro. Schnaubend gehe ich zu meinem Auto. Als ich im Auto sitze, zwinge ich mich erst zu sammeln, bevor ich losfahre. Mein Handy klingelt. William. Ich drücke ihn weg. Zuhause packe ich ein paar Sachen und mache mich auf den Weg zum Flughafen. Der Flug am Nachmittag ist zum Glück noch nicht ausgebucht.

Am späten Nachmittag komme ich an. Meine Mutter wartet bereits am Flughafen. Stumm umarmen wir uns. Die Beerdigung soll bereits am nächsten Morgen stattfinden. Omi wollte das so. Sie wollte im Wald zerstreut werden und eine Beerdigung ohne grosses Spektakel. Wie typisch für meine Grossmutter. Ich höre ihre ruhigen Worte in meinem Kopf. Nach der Beerdigung werde ich noch einige Stunden Zeit haben, bevor ich wieder nach New York zurückfliegen werde. Ich denke kurz an William und sein Verhalten. Schnell schiebe ich diese Gedanken weg. Jetzt geht es erstmals um meine Familie.

Am Küchentisch übergibt mir meine Mutter eine alte Schatulle. Ich schaue sei fragend an. Meine Mutter zuckt nur mit den Schultern. Deine Grossmutter hat gewollt, dass ich sie bekomme, meint sie. Während meine Mutter meinen Lieblingstee aufsetzt, starre ich die Schatulle an. Zögernd öffne ich sie. Bilder, Briefe, ein Fotoalbum und eine Polaroidkamera. Ich nehme eines der alten Bilder und schaue es genauer an. Eine wunderschöne junge und glücklich strahlende Frau ist zu sehen. Ich vermute, dass das meine Grossmutter ist. Ich lege das Bild wieder zurück und nehme einen Brief in die Hand und falte ihn auseinander. Das war kein Brief. Das war eine Bucketliste. Ich schaue erstaunt auf die Liste. Meine Oma hatte eine Bucketliste? Davon hat sie nie etwas erzählt. Aufgeregt lese ich: Einen Strandausritt machen, 2 Woche in Kanada eine Freiwilligenarbeit machen, Fischen lernen und das Stampede Rodeo besuchen. Ich lege den Brief auf die Seite und überlege. Hat meine Oma das alles gemacht oder wollte sie das machen? Ich bin ratlos. Sie hat nie etwas davon erzählt. Ich nehme das Fotoalbum und klappe es auf. Ein einziges Bild ist eingeklebt. Ich schaue es genauer an und erkenne meine Oma auf einem Pferd am Strand reiten. Auf dem Bild schätze ich sie auf ca. 20. Ich bin verwirrt. Warum wollte sie, dass ich diese Sachen bekomme? Schnell räume ich das Foto und das Album zurück in die Schatulle und verstaue diese im Koffer.

Die Beerdigung überstand ich gerade so. Die Asche von Oma wurde im Kreis der ganzen Familie im Wald zerstreut. Nun sitze ich bereits wieder im Flieger zurück. Ich hänge meinen Gedanken nach. Meine Oma auf dem Pferd, wie sie am Strand entlang reitet, kommt mir in den Sinn. Ein Lächeln huscht über meine Lippen.

Ich bin wieder in meinem ganz normalen Alltag mit all meinen Terminen angekommen. In meinem perfektes Leben. Mit William habe ich gehörig gestritten. Er hat nicht verstanden, dass mir die Familie wichtiger war als der Geschäftstermin. Ich schaue auf meine nach Farben sortierten Textmarker. Alles ist genau an seinem Platz. Wie immer. So mag ich es. Ich denke an unsere perfekt organisierte Hochzeit nächsten Monat. Unser perfektes Leben, das wir geplant haben. Doch ich fühle mich unruhig. Irgendetwas ist anders. Ich weiss nur noch nicht genau was. Während den ganzen folgenden Wochen lässt mich dieses Gefühl nicht los. Ich weiss nicht was mit mir los ist. Ich sitze an meinem Schreibtisch und ändere die Farbfolge meiner Textmarker. Vor meinen Augen erscheint die Liste von Oma. Waren das wirklich ihre Träume? William und ich waren uns immer sicher, dass nichts schief gehen kann in unserem Leben. Es war perfekt durchgeplant. So das wir es nur noch abarbeiten mussten. Aber wollte ich dieses Leben noch? Ich sehe mein Leben vor mir, als ob ich es bereits hinter mir hätte. Eine Abfolge von Geschäftsterminen und Business-Essen. Hatte ich nicht auch mal Wünsche, auch wenn sie total verrückt oder einfach waren? Ich habe sie alle vergessen. Ich überlege angestrengt, was meine Wünsche waren. Mir viel nichts mehr ein. Ich stehe auf und verlasse mein Büro.

2 Wochen später sitze ich im Flieger nach Kanada. Die Schatulle meiner Omi in der Tasche. Lächelnd nehme ich das Album um die Polaroidkamera hervor. Ich drücke auf den Abzug. Auf dem Bild erscheint langsam eine lächelnde Frau, die im Flieger sitzt. Ich lege das Foto ins Album zum Foto meiner Omi auf dem Pferd. In diesem Moment kommt mir ein kleiner Wunsch in den Sinn. Ich ziehe ein Blatt Papier mit dem Titel «Bucketliste» aus der Tasche und schreibe «selber einen Baum pflanzen» auf die Liste. Ich fühle mich frei. Ich will mein Leben leben und meine neu gefundenen Wünsche verwirklichen. Ich schaue in den Himmel, lächle im Stillen zu Omi und flüstere leise „Danke“.