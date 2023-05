Klub der jungen Geschichten Die Schatzsuche Ricki Peter, Flühli, 3. Sek

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Ich heisse Lucas und jage mit meinen drei Freunden weiter nach dem Schatz, den mein Vater gesucht hat. Er kann ihn nicht mehr suchen, da er bei der Suche gestorben ist. Seit über 200 Jahren suchen die Menschen nach dem Schiff, das mit Gold, dessen Wert auf über 400 Millionen Franken geschätzt wird, gesunken ist. Jemand hat es geschafft, das Gold vom Schiff zu nehmen und es zu verstecken. Er war der Einzige, der wusste, wo sich das Gold befindet, aber er starb leider. Seitdem ist es niemandem mehr gelungen, das Gold zu finden, und die meisten sind bei der Suche gestorben.

Es waren Sommerferien und meine drei Freunde Kiara, Leo, Raphael und ich wollten in ein Museum gehen und ein Tagebuch stehlen. Das Tagebuch gehörte dem Mann, der das Schiff mit dem Gold gefunden und versteckt hatte. In dem Tagebuch gab es Hinweise darauf, wo das Gold gefunden werden konnte. Um Zugang zum Tagebuch zu erhalten, brauchten wir eine Schlüsselkarte, die leider nur die Angestellten benutzen konnten. Wir konnten das Tagebuch sehen, aber nicht mitnehmen, da es sich in einem Panzerglaskasten befand, und wir dafür die Schlüsselkarte benötigten. Leo und Raphael fielen hinter die Frau zurück, weil sie ihren Schlüssel auf den Tisch gelegt hatte, während Kiara und ich die Schlüsselkarte nahmen. Wir öffneten den Kasten aus Panzerglas und nahmen das Tagebuch heraus. Nachdem wir es herausgenommen hatten, gingen wir ganz normal aus dem Museum und warteten beim Auto. Leo und Raphael verliessen das Museum und wir stiegen ins Auto, um zu meinem Haus zu fahren. Ich wohne zurzeit allein, weil mein Vater gestorben ist und meine Mutter mich vor sehr langer Zeit verlassen hat. Wir waren nicht die einzigen, die nach dem Schatz suchten. Als wir gerade losfahren wollten, rannten zwei Männer zu unserem Auto, holten mich heraus und fragten mich, wo das Tagebuch sei. Wir konnten es nicht herausgeben, weil wir zu lange gearbeitet hatten, um es nun wieder herzugeben. Plötzlich ging Raphael von dem Mann, der mich festhielt, weg und Leo versuchte, den anderen Mann wegzuziehen, sodass wir ins Auto steigen und direkt losfahren konnten. Plötzlich hörten wir Schüsse, die auf uns gerichtet waren, aber zum Glück wurden wir nicht getroffen. Wir hätten nie gedacht, dass Menschen für einen Schatz töten würden, aber wir wollten auch nicht aufgeben, denn dafür hatten wir zu lange gearbeitet. Wir gingen nach Hause und schauten uns das Tagebuch genauer an. Wir mussten ein Rätsel lösen, wir hatten ungefähr fünf Minuten, um das Rätsel zu lösen: einen Ort finden, an den manche Menschen am Anfang und am Ende ihres Lebens reingetragen werden. Es war die Kirche. Wir lebten in einem Dorf, das nur eine einzige Kirche hatte. Wir gingen also in die Kirche und suchten nach Hinweisen. Wir suchten über 30 Minuten lang, aber wir fanden nichts. Ich schaute mir das Tagebuch noch einmal ganz genau an und sah einen Tisch. Ich dachte, das sei der Altar, also ging ich zum Altar und schob ihn mit Raphael zur Seite. Zum Vorschein kam eine Tür. Ich öffnete sie und sah eine Treppe, die nach unten führte. Wir gingen die Treppe hinunter und öffneten eine sehr alte Tür, hinter der Tür sah es aus wie in einer Höhle. Wir gingen weiter nach unten und plötzlich blieben wir alle stehen. Endlich hatten wir das Gold gefunden, es war überall. Wir füllten zwei Säcke mit Gold. Als wir wieder nach oben kamen, standen die gleichen zwei Männer wie vor dem Museum und ihr Boss vor uns, und es waren noch mehr Leute da, alle bewaffnet. Der Boss war ein Freund meines Vaters gewesen. Er hiess Mark. Mark und mein Vater hatten zusammen nach dem Gold gesucht, aber dann hatten sie einen grossen Streit gehabt. Und seitdem haben sie sich nie mehr gesehen. Wir konnten nichts tun und mussten ihnen das ganze Gold geben. Nachdem wir so hart gearbeitet hatten, standen wir wieder mit leeren Händen da. Alles war für nichts.