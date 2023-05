Klub der jungen Geschichten Die schief gelaufene Party Lea Coldebella, Geuensee, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir waren bei mir zuhause in der Silberstrasse 1b. Also, ich, Lisa, 12 Jahre. Meine beste Freundin, Ameli, 11 Jahre und die andere beste Freundin, Lana, 12 Jahre. Wir überlegten in meinem Zimmer, was wir für die Geburtstagsparty alles brauchten. Wir waren uns absolut sicher, dass sie toll wird. und freuten uns sehr. Die Party war eine Geburtstagsparty für meine kleine Schwester Susane, aber ich nenne sie nur Susu. Aber logischerweise weiss Susu noch ganz und gar nichts. Hoffe ich! Die Party sollte am Mittwoch, und heute war Dienstag, stattfinden. «Ich bin ja so aufgeregt! Was ist, wenn es ihr nicht gefällt?», frage ich mich am Abend immer wieder.

Jetzt war es schon Mittwoch. Heute Abend sollte die Party in unserem Garten stattfinden. Es sollte so eine richtige Gartenparty werden. Mit Grillieren und unserem Pool. Alles war perfekt und in 20 Minuten kamen einfach schon die Leute. «Ich bin so aufgeregt: Ein halbes Jahr plane ich diese Party jetzt schon. Dann kamen plötzlich immer mehr Leute und wir waren bald vollständig. Es kamen auch Leute, die wir gar nicht kannten. Auch Susu kam und sie fand es richtig toll. Auch die Party lief super! Und falls ihr fragt, ob unsere Eltern das erlaubt haben: Nein, haben sie nicht. Also, ehrlich gesagt wissen sie gar nichts. Sie blieben bis am folgenden Tag in Dubai, denn sonst gäbe es grossen Ärger. Irgendeinmal wurde es so voll. Weil so viele Leute kamen, gingen ein paar einfach ins Haus. «Aber das wollten wir doch gar nicht!», rief Ameli und geriet in Panik. Doch ich meinte, das wird schon gut. Doch plötzlich klingelte das Telefon! Ich dachte mir nicht viel und nahm es ab. Doch da sagte Papa, dass sie im Taxi nach Hause kamen, weil es in ihrem Hotel Mäuse gab. «Ihr Flieger ist schon angekommen und in 10 Minuten sind sie zuhause», sagte ich Lana und Ameli stotternd. Lana sagte: «Die Party können wir jetzt aber nicht mehr stoppen!» Und da standen unsere Eltern auch schon vor der Tür. Oh nein! Und sie haben uns drei richtig getadelt und gesagt, dass uns keiner alleine zuhause lassen kann. Und somit war die Party leider zu Ende. Und wahrscheinlich haben ich und Susu jetzt Hausarrest.