Klub der jungen Geschichten Die Schlacht um das Zwergendorf Leon Meier, Zug, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich näher zum Schrank ging, hörte ich eine Stimme in meinem Kopf. Diese Stimme sagte mir, ich soll näher an den Schrank kommen. Als ich den Schrank anfasste, zog mich eine blaue Hand in den Schrank. Im Schrank war ein alter, blauer Zwerg, der mir sagte, ich solle sein Königreich vor dem Untergang bewahren. Er schnipste 3mal mit den Fingern und plötzlich erschien ein kleines Taxi, das uns zum Zwergendorf brachte. Auf dem Weg erklärte mir der alte Zwerg, dass das Dämonenvolk Abunaduna sie schon seit 2 Tagen belagert werde. Sie bräuchten unbedingt einen neuen General, weil der General sich das Bein gebrochen hatte. Ich konnte es nicht fassen, dass ich General der Zwerge werden sollte. Ich fragte den König, warum gerade ich General werden sollte. Der blaue Zwerg antwortete: „Dein Urgrossvater war der beste General der Zwergengeschichte, die ganze Zwergenwelt kennt deine Familie!“ Ich war sprachlos. Mein Vater erzählte mir oft, wie komisch sein Grossvater war. Das erklärte auch, warum ich so klein war. „Aber ich kann nicht zaubern!“, antwortete ich. Daraufhin gab er mir einen goldenen Zauberstab. Er sagte: „Pass gut auf ihn auf, er gehörte deinem Urgrossvater.“ Als ich ihn anfasste, fühlte ich mich viel stärker, mir wuchsen Muskeln und plötzlich hatte ich eine Kriegsuniform an. Ich sah aus wie ein griechischer Kriegsgott. Der König fragte: „Bist du bereit?“ Ich nickte ängstlich. Er schnipste 2mal und ich war plötzlich in einer kleinen Stadt voll mit Zwergen. Da rannte ein Zwerg zu mir und sagte: „Sie werden von Prinz Cornelius erwartet“. Er begleitete mich zu einem riesigen, goldenen Palast. Einige Häuser waren vertrümmert, andere verbrannt. Als ich im Palast ankam, rief mir der Prinz aufgeregt: „Schnell, kommen sie, sie greifen uns an!“ Tausende von Zwergen warteten auf mich. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte, darum schrie ich: „Angriff!!!“. Als ich losrannte, verwandelte sich mein Zauberstab plötzlich in ein goldenes Schwert. Die Dämonen stürmten über die Mauern, doch wir verteidigten gut. Doch manche Dämonen waren einfach zu gross, so dass die kleinen Zwerge nichts dagegen machen konnten. Darum eroberten sie fast das Zwergendorf, bis ich eine Idee hatte. Ich spannte ein riesiges Seil knapp über dem Boden, damit die Dämonen darüberstolperten. Es klappte! Ein Dämon nach dem anderen stolperten über das Seil und fiel zu Boden. Die Schlacht war gewonnen! Doch leider mussten die Zwerge umziehen, weil ihr Dorf komplett zerstört wurde. Alle Zwergen bedankten sich bei mir und benannten ihr neues Dorf nach mir. Am Abend feierten wir unseren Sieg. Der König kam zu mir und sagte: „Bitte versprich mir, dass du niemandem sagst, dass wir existieren“, und gab mir als Dank eine kleine, goldene Statue von mir. Er schnipste 4 mal und ich war plötzlich wieder im Keller. Ich war relativ müde, darum ging ich sofort ins Bett und träumte von Zwergen.