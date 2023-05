Klub der jungen Geschichten Die Schleimmädchen Alina Frunz, Ennetmoos, 4. Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher.»

Jedoch klebt der Schleim auf dem Teppich. Wir sind Laura und Sara. Lauras Mama hatte den Teppich gestern erst gekauft. Es war Saras Schleim. Lauras Mama hatte uns verboten wieder Schleim herzustellen. Am nächsten Morgen gingen Laura und ihr Bruder Leon einkaufen. Sie kauften alles ein, was sie brauchten. Leon wollte unbedingt in die Spielabteilung. Sie liefen zu den Spielsachen. Dort kaufte er sich ein blaues Spielauto. Laura wollte sich ein Schleim kaufen. Aber sie durfte ja nicht. Sie überlegte es sich lange. Doch plötzlich ruft Sara an. Laura erzählte ihr das sie nicht weiss, ob sie den Schleim kaufen soll oder nicht. Sara sagte, dass sie ihn kaufen sollte. Somit kauft Laura den Schleim. Der Schleim hat grüne Sternchen. Aber wo ist jetzt Leon? Laura suchte ihn überall. Plötzlich ruft jemand nach ihr. Laura folgte der Stimme. Die Stimme wurde immer lauter. Nun erkannte sie die Stimme. Es war ihre Freundin Sara. Sara wollte nachsehen, ob Laura den Schleim gekauft hatte. Laura war froh, dass Sara da war. Jetzt konnten sie zusammen nach Leon suchen. Sie suchten überall. Doch sie konnten ihn nicht finden. Sie ruften ihre Mama an. Ihre Mama war ganz ausser sich als sie das hörte. Sie ruften schnell alle Freunde von Leon an. Einer von den Freunden teilte mit, dass Leon bei ihnen am Spielen ist. Da waren alle froh. Lauras Mama holte Leon schnell ab. Sie war sehr sauer auf Leon. Er musste zu Hause das ganze Geschirr abwaschen. Er probierte alles zu erklären aber seine Mama wollte ihm nicht so glauben. Er erklärte ihr, dass Laura lange am Telefonieren war und er keine Lust mehr auf Einkaufen hatte. Die Mama sagte, dass er nicht einfach so weglaufen dürfe. Nach einer Weile assen sie zusammen. Nach dem Essen war alles wieder in Ordnung. Leon versprach, dass er das nie mehr machen wird. Alle waren wieder fröhlich. Am Nachmittag kam Sara zu Besuch. Irgendwann gingen sie zu Sara nach Hause. Dann spielten sie dort mit dem Schleim. Leider ging der Nachmittag viel zu schnell vorbei. Die beiden fragten lieb, ob sie bei einander übernachten dürfen. Die beiden Mamas sagten ja. Jetzt mussten die beiden ins Bett. Am nächsten Morgen waren die beiden sehr müde. Leon war am Morgen immer sehr nervig. Er fragte zum Beispiel was vier plus vier gibt oder welcher Affe am dümmsten ist. Die Antwort war Laura. Laura war sehr genervt. Sie ging schnell in ihr Zimmer. Leon kam ihr aber Schritt für Schritt nach. Laura sagte es ihrer Mama und die sagte Leon, dass er sie in Ruhe lassen sollte. Nach dem Essen ging Laura in ihr Zimmer. Sie ging an ihr Handy und machte mit Sara Videotelefonie. Laura erzählte Sara alles, was Leon ihr gesagt hat. Nach einer Weile ging dann Laura zu Sara. Die beiden machten zusammen Schleim. Es war ein sehr guter Schleim. Er war türkis. Sie machten noch mehr Schleim und noch mehr. Bis sie ein Kilo Schleim hatten. Jetzt verkauften sie den Schleim auf dem Markt. Alle Kinder wollten einen kleinen Schleim. Plötzlich kam Lauras Mama. Sie wurde böse als sie sah, dass sie Schleim verkauften. Da kam plötzlich Saras Mama und sagte zu Lauras Mama, dass es doch schön sei, wenn sie eine Beschäftigung hätten. Da war Lauras Mama auch gleicher Meinung. Es wurde langsam Abend. Laura und Sara mussten ins Bett. Als sie nach Hause kamen, rufte Leon, dass die Schleimkönigin kommt. Jetzt gab es Abendessen. Es gab Sandwich. Nach einer Zeit mussten sie ins Bett. Laura las noch ein bisschen. Aber dann schlief sie auch ein. Sie träumte von rosa Schleim. Leon träumte von seinem blauen Auto.