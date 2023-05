Klub der jungen Geschichten Die schreckhafte Nacht Angelina Niederberger, Ebikon, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat…

Die Treppenstufen zum Keller waren modrig, doch das störte mich nicht. Bei jedem Schritt knarrte es. Ich streckte langsam meine Hand dem Schrank entgegen. Ich hörte etwas, ich zögerte keine Sekunde und drehte mich blitzschnell um. Ein Dieb mit schwarzer Kleidung und schwarzer Maske steht neben mir und schreit. Ich fange auch an zu schreien und so sind wir uns gegenübergestanden. Der Dieb nützte die Gelegenheit, um davon zu kommen. Er rannte raus und ich ihm hinterher. Die Kälte drang in meinen Körper, der herzklopfend einem Dieb hinterher rennt. Ich schrie er sollte sofort kommen! Ich war im nah, ich griff nach ihm, doch ohne Erfolg. Ich fiel um und prallte gegen eine Mülltonne die scheppernd umfiel. Ein Mann packte mich hoch und schimpfte, ich sollte sofort den Müll zusammenräumen. Doch ich rannte einfach davon. Der Dieb hatte jetzt schon einen grossen Vorsprung. Schliesslich rannte er in ein altes Haus hinein. 5 Sekunden später stand ich ausser Atem vor dem Haus. Ich ging rein, es roch muffig. Ich hörte wieder Geräusche und folgte denen. Doch die Geräusche kamen nicht vom Dieb, sondern von einem Geist (Vor mir stand tatsächlich ein Geist!). Ich schrie und rannte raus mitten in einen Polizisten. Der Polizist fragte, was ich in diesem Haus mache. Ich erklärte ihm, dass ein Dieb und ein Geist im Haus sind. Der Polizist wollte es mir nicht glauben, aber neugierig machte es ihn schon, was ich dort innen zu suchen habe. Der Polizist schaut sich suchend um. Als er in einen Raum geht und ich ihm hinterher gehe, sehe ich etwas das mich zum Schreien brachte. Eine ermordete Frau lag am Boden. Der Polizist griff nach dem Messer und zeigte auf mich, ich schrie. Ich stellte mich kerzengerade auf. Wo war ich? Was ist passiert? Ich lag in meinem Bett, alles habe ich nur geträumt. Ich beruhigte mich, doch ich war immer noch neugierig, ob der Schrank jetzt leuchtet oder nicht. Ich schlüpfte in meine Hausschuhe und ging wieder in den Keller. Tatsächlich der Schrank leuchtet wirklich! Ich öffnete den Schrank und innen lag meine alte Tischlampe, die ich einmal vergessen habe auszuschalten. Ich löschte die Lampe und ging zufrieden in mein Bett.